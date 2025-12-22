Sheinbaum da su visto bueno a unión Viva-Volaris: "Comisión Antimonopolio revisará alianza", dice

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este lunes que la Comisión Nacional Antimonopolio revisará la reciente unión entre las aerolíneas Viva Aerobus y Volaris, para asegurar que ⁠se hace en el marco de la ley, pero afirmó que es "algo muy bueno" para el sector y para el país.

Las dos aerolíneas con más tráfico de pasajeros de México, Volaris y Viva, informaron el jueves que han acordado juntarse, creando un nuevo grupo de aerolíneas de bajo costo que se convertiría en la mayor aerolínea nacional.

"Tiene que estar en el marco de la ley, pero es algo bueno, que aumente la inversión y que crezcan las empresas mexicanas en la industria de la aeronáutica", dijo la primera mandataria en su conferencia de prensa la "Mañanera del Pueblo".

"Es algo muy bueno, ​va a aumentar el turismo ‍y hay más competencia con otras aerolíneas nacionales y ⁠extranjeras", dijo Sheinbaum Pardo.

El viernes, ejecutivos de las dos aerolíneas dijeron que la propuesta de unión busca ⁠poner al nuevo grupo aéreo en mejores condiciones para negociar sus costos más altos, adquiriendo y rentando aeronaves.

Gráfico EE

Las dos compañías representan conjuntamente el 69% de los pasajeros transportados hasta octubre, seguidas por Aeroméxico, que probablemente se oponga a la operación.