VT Markets inaugura oficina en México y fortalece su expansión en Latinoamérica

La apertura de la nueva oficina de VT Markets en Ciudad de México marca un capítulo decisivo en la historia de la compañía. Más que una inauguración, este espacio simboliza el alcance global que la firma ha consolidado en la última década y el compromiso continuo por conectar con una comunidad de traders en constante expansión.

Durante el evento, Vanessa Lara, Business Development Manager de VT Markets, destacó que 2025 representa un hito especial para la compañía, que celebra 10 años de crecimiento y transformación. En este periodo, VT Markets pasó de ser un bróker regional a consolidarse como una marca internacional con presencia en más de 160 países, impulsando tecnología, talento y una visión que busca hacer del trading una experiencia más accesible y confiable.

La llegada a Ciudad de México reafirma la relevancia estratégica de LATAM, una región dinámica y llena de oportunidades. Como señaló Lara, esta oficina será un punto clave para la innovación, la educación financiera y el fortalecimiento de las relaciones con clientes, partners y equipos locales.

INAUGURACION DE OFICINAS VT MARKETS . FOTO : HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA .

A partir de hoy, México deja de ser solo una operación dentro del mapa global: se convierte en un pilar para el desarrollo de VT Markets en el continente y en un puente para llevar su visión a toda Latinoamérica.

Concluyó subrayando que lo mejor aún está por venir… y que el trading puede ser sencillo cuando se construye con conocimiento, tecnología y comunidad.

México y el futuro del trading

De acuerdo con VT Markets, la historia de su presencia regional comenzó hace cuatro años entre México y Colombia, aunque Brasil representa uno de los mercados más grandes de traders en la región, México se perfila como el principal centro de operaciones y crecimiento para la marca en Latinoamérica.

“Colombia es una gran potencia, sin embargo, México sigue siendo uno de los pilares para el trading en Latinoamérica”, afirmó Eduardo Ramos, Senior Market Analyst de VT Markets, subrayando que la apertura refleja el compromiso de la empresa por ofrecer soporte local y una experiencia más cercana.

El evento, además, presentó una línea del tiempo que resume la evolución de la compañía desde 2015, destacando hitos como:

INAUGURACION DE OFICINAS VT MARKETS . FOTO : HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA .

2015, VT Markets dio su primer gran paso: nació con la ambición de llevar el futuro del trading a una escala global, impulsado por tecnología de nueva generación y el deseo de empoderar a los traders desde cualquier parte del mundo.

2020, El crecimiento tomó un nuevo ritmo cuando la compañía alcanzó un hito regulatorio crucial al obtener la licencia ASIC. Ese avance consolidó su reputación como un bróker confiable y transparente, mientras su presencia internacional se expandía con la incorporación de siete idiomas que abrieron las puertas a una comunidad global en pleno ascenso.

2022, Ese año marcó el lanzamiento de ClubBleu, un programa exclusivo de fidelidad que elevó la relación con los traders, al mismo tiempo que la aprobación regulatoria de FSCA amplió su presencia en nuevos mercados. Fue también un momento clave para LATAM, con un soporte más robusto para la región.

2023, estuvo definido por la seguridad y la innovación. VT Markets puso en manos de sus clientes herramientas avanzadas de análisis, se convirtió en bróker miembro aprobado de la FSC, además de crear una alianza con Maserati MSG Racing, que permite impulsar la innovación, el rendimiento y sostenibilidad.

2024, VT Markets selló alianzas y consolidó su estructura: se convirtió en socio oficial del Newcastle United, reafirmando su apuesta por valores de valentía e innovación; obtuvo la membresía en la Financial Commission como bróker miembro aprobado; reforzó la protección de fondos con cobertura de hasta 1M USD por cliente; y estableció formalmente su hub de operaciones en México, consolidando su presencia operativa en la región.

2025, un año que no solo celebra una década de expansión y liderazgo. Diez años después, VT Markets reafirma su esencia: una marca impulsada por la pasión, el talento y la búsqueda constante de la excelencia.

La compañía también recordó su anterior colaboración con Maserati en Fórmula E, finalizada este año, así como su contrastante apuesta por herramientas de alto rendimiento, tecnología de ejecución ágil y accesibilidad desde dispositivos móviles.

En un diálogo interactivo con los asistentes, representantes de VT Markets subrayaron que la estabilidad de un broker depende de factores como la infraestructura tecnológica, la ejecución y el acceso a liquidez institucional.

“Esos son puntos clave que se pueden resumir tales en infraestructura, en ejecución y algo muy importante que es la liquidez. Es decir, VT Markets trabaja o se ejecuta a través de centros de datos que están conectados a la actividad institucional”, puntualizó Eduardo Ramos.

Explicó que sus servidores están conectados a centros financieros globales, lo que permite spreads más competitivos y menor splippage, un aspecto altamente valorado por traders activos.

El equipo también destacó los seguros que respaldan a los usuarios:

Cobertura de hasta 20,000 euros, a través de la Financial Commission.

Proyección de hasta 1 millón de dólares a través de Lloyd’s, en caso de eventos extremos como quiebra.

“Es un punto muy importante, si un trader no confía en dónde están sus fondos, no puede desarrollar una estrategia sólida. La confianza es esencial”, dijo el Senior Market Analyst de VT Markets.

La apertura de la oficina en la Ciudad de México buscar ofrecer atención cercana, soporte inmediato y un espacio físico donde los clientes puedan reunirse, capacitarse y desarrollar sus carteras.

“Muchos brokers llegan y pocos se quedan. Esta oficina demuestra nuestro compromiso de largo plazo. Aquí tienen su casa o una segunda oficina para poder desarrollar más su negocio, porque si ustedes crecen, VT Markets también crece”, finalizó Ramos.

Con corte de listón, entrega de reconocimientos y una rifa especial para los asistentes, la compañía reafirmó su compromiso con el crecimiento del ecosistema trader en la región.

Al finalizar, el evento cerró con un mensaje de agradecimiento y la promesa de un 2026 lleno de nuevas oportunidades, además, VT Markets adelantó una sorpresa que darán a conocer próximamente que tendrá beneficios premium con VT Club Élite.

En VT Markets reafirmamos nuestro compromiso con el servicio, la educación financiera y el fortalecimiento de la infraestructura local en Latinoamérica. Nuestro enfoque integra una atención al cliente cercana y soporte regional especializado, así como iniciativas educativas que impulsan el desarrollo de nuestros usuarios a través de talleres, seminarios y sesiones de análisis de mercado.

Además, promovemos el crecimiento del ecosistema financiero mediante alianzas estratégicas con instituciones locales y redes empresariales. Todo esto se complementa con la mejora continua de nuestra infraestructura operativa para garantizar una experiencia sólida, segura y eficiente para nuestros clientes en toda la región.