Consumo en México se reactiva con eventos comerciales de fin de año: Sam’s Club

En un momento en el que se observa moderación en el consumo, eventos de fin de año como El Fin Irresistible de Sam’s Club y El Buen Fin son catalizadores para acelerar la actividad comercial en México, consideró José Ángel Sánchez, vicepresidente de Compras para Sam’s Club de México.

“Si bien es un momento que hoy puede notar el mercado no de un alto consumo, esta temporada siempre es diferente… La preferencia de las familias nos ha ayudado a que este cierre de año con nosotros esté por arriba de las expectativas”, comentó.

Este año, la cadena de clubes de Walmart de México y Centroamérica celebra la séptima edición de El Fin Irresistible, la cual inició este 6 de noviembre y finalizará el próximo día 19.

Además, se suma nuevamente a El Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, es un evento que impulsa la economía del país y promueve los productos “Hechos en México”, dijo José Ángel Sánchez.

Por la combinación de ambos eventos se anticipa que será una “temporada todavía con mucha más velocidad para cerrar el año”, confió en entrevista, durante la celebración de la “Apertura de medianoche” que marcó el arranque de su principal evento de ventas de 2025.

Aunque no compartió datos, aseguró que sus ventas durante este evento comercial aumentan año con año.

Durante El Fin Irresistible del año pasado, la tienda procesó 140 órdenes por minuto en su canal online, y recibió 30,000 socios en tres horas de su tradicional apertura de medianoche.

Por lo que la expectativa de este 2025 es superar estos resultados.

Productos más demandados

Citando datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el vicepresidente de Compras de la cadena minorista explicó que los productos más vendidos durante estas campañas comerciales de fin de año son ropa, alimentos para mascotas, artículos para el cuidado personal y de tecnología.

“Al ser este un invierno premundialista, la expectativa de demanda de dispositivos móviles, así como de pantallas, es altísima”, sostuvo.

De hecho, esto se constató durante el evento 'Apertura de medianoche', celebrada a la medianoche de este jueves 6 de enero en Sam’s Club, ubicado en avenida Universidad, Ciudad de México, donde predominó la compra de grandes pantallas de TV.

Los primeros compradores llegaron incluso antes de la medianoche, haciendo filas mientras esperaban recorrer los pasillos para aprovechar las primeras tres horas de “descuentos y precios irrepetibles”, a decir de Pepe Gallegos, vicepresidente de Operaciones para Sam's Club México.

“Son 10 apuestas que están diseñadas para que nos duren tres horas… Desde alimentos, pantalla, alimentos para mascotas, hogar y motocicletas”, así lo explicó en entrevista la noche de este miércoles 5 de noviembre.

Agregó que esta temporada de ventas naturalmente incrementa el tráfico en las tiendas, por lo que su objetivo es asegurarse de contar con los productos adecuados y a los precios correctos para ayudar a las familias mexicanas a ahorrar.

En un negocio como el de un club de precios, abundó, la fortaleza durante las temporadas altas de venta radica en la eficiencia de la cadena logística y de suministro para mover y contar con grandes volúmenes de mercancía y poder atender la demanda.

Los socios pueden realizar sus compras y recibirlas el mismo día, incluso en menos de dos horas. Además, pueden decidir si prefieren acudir al club a recoger su pedido en modalidad pick-up o recibirlo en casa.

Durante la “Apertura de medianoche” de Sam's Club México, se develó el flyer del evento con la campaña promocional “Mi gran jugada”, haciendo alusión a una estrategia ganadora para las compras de fin de año y de cara al Mundial de Futbol 2026. El evento simboliza el banderazo de inicio de las ventas de El Fin Irresistible de la cadena minorista.