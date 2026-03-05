Mundial 2026: The Home Depot lanza dinámica para ganar boletos en México

En el marco de su 25 aniversario en México, The Home Depot anunció una promoción nacional con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que arrancará el próximo 11 de junio y tendrá a México como una de las sedes.

Durante la presentación, directivos de la compañía destacaron el crecimiento sostenido que ha tenido la empresa desde su llegada al país en 2001.

En aquel entonces, operaba con cuatro tiendas y 500 asociados, hoy en día, 25 años después y tras una inversión acumulada de 50,000 millones de pesos, cuenta con más de 142 tiendas, 18,000 asociados y presencia en las 32 entidades de la República.

Además, la empresa trabaja con cerca de 1,000 proveedores, de los cuales aproximadamente el 80% son mexicanos, lo que refuerza su compromiso con el desarrollo económico nacional.

Branded Content

Acierta y Gana: Cómo participar para el Mundial 2026

La edición 2026 será la más grande en la historia del torneo, con 104 partidos y la participación de 48 selecciones. México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026).

Ante este escenario, The Home Depot, con 50 pases dobles busca acercar uno de los eventos deportivos más importantes del mundo a los hogares mexicanos combinando emoción, transparencia y una experiencia omnicanal.

La dinámica invita a los clientes a poner a prueba su intuición calculando cuántos balones hay dentro de una cubeta naranja gigante de dos metros de altura, instalada físicamente en la tienda The Home Depot Lomas Verdes y disponible también en formato digital 360° en el sitio web oficial.

¿Cómo puedes participar?

Realiza una compra mínima de $5,000 pesos.

Registra tu ticket en la página oficial en: https://homedepot.com.mx/dinamica-acierta-gana

Adivina cuántos balones hay dentro de la cubeta de 2 metros.

Ganará quien se acerque o se aproxime más al número real.

En caso de empate, el ticket más alto ganará.

Los 50 participantes que más se acerquen al número correcto, sin rebasarlo, serán los ganadores para ver a la Selección Mexicana en partidos del Mundial 2026. La promoción está disponible desde el 02 de marzo al 26 de abril del 2026 y los resultados se darán a conocer alrededor del 15 de mayo.

La convocatoria es nacional y aplica en tiendas físicas, en línea y a través de la aplicación móvil. Quienes compren mediante la app podrán registrar dos participaciones con el mismo ticket.

Con esta iniciativa, The Home Depot además de celebrar sus operaciones en México, apuesta por capitalizar uno de los eventos deportivos más esperados del mundo a través de una experiencia real.