Aseguradoras reportan 985 siniestros con costo de 254 millones de pesos por violencia tras muerte de “El Mencho"

Las compañías aseguradoras habían reportado al 3 de marzo pasado un total de 985 siniestros con un costo estimado hasta ahora de 254 millones de pesos por los hechos violentos registrados en varias entidades del país tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Oseguera Cervantes alias “El Mencho”.

Del total, 104 de los reportes fueron siniestros de daños (sin autos) y 881 fueron siniestros de autos, esto por los hechos ocurridos entre el 22 y el 25 de febrero pasados, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

“Del total de reportes, hasta el momento se han estimado los daños de 765 siniestros. La cobertura de dichos siniestros asciende a 254 millones de pesos, monto que se irá cubriendo en los siguientes días por cada compañía”, resaltó la AMIS a través de una tarjeta informativa.

En Jalisco, entre el 22 (el día del operativo en el que resultó muerto “El Mencho”) y el 25 de febrero pasados se reportaron un total de 578 vehículos asegurados robados por encima del promedio diario.

En tanto que en Michoacán, en esos mismos días se reportaron 132 vehículos robados por encima del promedio diario; en Nayarit fueron 103 vehículos hurtados adicionales al promedio diario y en otros estados fueron 70 vehículos robados por encima del promedio.

Hubo 59 incendios y 38 robos de establecimientos

Por otro lado, la AMIS aseguró que de los 104 siniestros reportados de daños sin autos, 59 fueron por incendio (con un costo de 8.5 millones de pesos), 38 por robo (2.4 mdp) y 7 por saqueo (sin costo estimado).

En el caso de los 661 siniestros de autos con costo ya estimado, el costo total era de 243.1 millones de pesos:

544 reportes de robo (237.2 mdp).

110 reportes de daños materiales, con 70 por incendio, 4 por choque/colisión y 36 por daños al vehículo (5.9 mdp).

7 reportes de responsabilidad civil (sin costo estimado).

Ya se estabilizó el robo: AMIS

La directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, aseguró que desde el jueves 26 de febrero, los robos de vehículos ya se habían estabilizado a sus niveles normales, luego del robo atípico registrado en los días posteriores a la muerte de “El Mencho”.

“Ayer (jueves 26 de febrero) el promedio de robo diario ya llegó a niveles normales. Incluso el día de ayer fue un poco menor, que yo creo que se explica por la alta presencia de autoridades (...) Prácticamente ya se está normalizando el número de robos”, indicó Norma Alicia Rosas.