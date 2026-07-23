Sheinbaum recibe a Jamieson Greer en Palacio Nacional para revisar avances del T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este jueves una reunión de alto nivel con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en Palacio Nacional, como parte de la nueva ronda de conversaciones para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario estadounidense arribó al recinto histórico poco antes de las 10:00 horas acompañado por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y otros integrantes de la delegación de Washington. El convoy ingresó bajo un fuerte dispositivo de seguridad, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional.

Previo al encuentro, al concluir su conferencia matutina, Sheinbaum adelantó que la reunión tendría como propósito evaluar el estado de las negociaciones y conocer de primera mano la postura del gobierno estadounidense sobre el proceso de revisión del acuerdo comercial.

"Es como una evaluación de hasta dónde vamos, qué es lo que proponen ellos, hasta los tiempos. Entonces, poder tener un poco más de información de manera directa de cómo se está planteando esta revisión", señaló la mandataria.

La presidenta explicó que el encuentro permitiría intercambiar puntos de vista sobre el desarrollo de los trabajos relacionados con el T-MEC y definir los próximos pasos dentro del calendario de revisión del tratado.

Por parte del Gobierno de México participaron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el titular de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; así como la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, Altagracia Gómez.

La reunión forma parte del diálogo permanente entre México y Estados Unidos en materia comercial, en un momento clave para la revisión del T-MEC, mecanismo mediante el cual los tres países evalúan el funcionamiento del acuerdo e identifican áreas susceptibles de actualización.

El encuentro se llevó a cabo en Palacio Nacional y se suma a las reuniones bilaterales que ambas administraciones mantienen para fortalecer la cooperación económica y dar seguimiento a los compromisos establecidos en el tratado comercial.