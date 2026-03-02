Radio Centro se fusiona con UMIPI para saldar deudas y su capital aumenta en 35 millones de dólares

Grupo Radio Centro (GRC) se fusionará con la empresa UMI Proyectos Inmobiliarios, S.A. de C.V. (UMIPI), una determinación que será oficial en unos días, una vez que el aviso de fusión quede inscrito en el Registro Público de Comercio, en términos del artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

El directorio de la compañía votó a favor de fusionarse con UMIPI, como una manera de mejorar el perfil crediticio de Radio Centro, con la cancelación del 71.6% de su deuda amparada en certificados bursátiles, al tiempo que tras la extinción de UMIPI, el capital contable de Grupo Radio Centro se incrementará en 673.1 millones de pesos, unos 35.03 millones de dólares del año 2025 cuando se inició este plan de fusión.

El plan, que es una restructura societaria, responde a una estrategia de Grupo Radio Centro de abonar sus compromisos de deuda, mejorar su liquidez y afrontar así otros retos que afectan el propio contexto de la radiodifusión sonora del país, como la próxima cascada de renovaciones de concesiones de espectro que vivirá toda la FM de la capital en menos de un lustro.

UMI Proyectos Inmobiliarios, S.A. de C.V. (UMIPI) surgió como compañía en el año 2020 y con objeto de acción principal en la compraventa de bienes inmuebles.

“Derivado de la fusión, la totalidad de los activos, acciones y derechos, así como pasivos, obligaciones y responsabilidades de cualquier índole y, en general, la totalidad del patrimonio de UMI Proyectos Inmobiliarios, S.A. de C.V. se transmitirá al patrimonio de Grupo Radio Centro, incluyendo los 11,817,934 Certificados Bursátiles en circulación de los cuales es titular (…) La cantidad a percibir por la fusión asciende aproximadamente a 673.08 millones de pesos”, dijo GRC en la minuta que surgió tras la votación de los accionistas de esta compañía.

Grupo Radio Centro es una de las compañías radiofónicas de mayor tradición en México, con la tenencia propia de 14 concesiones de espectro, una cadena nacional de estaciones afiliadas y con tres de sus conceptos de comunicación entre los más escuchados en el top ten de emisoras de la capital.

Sólo el combinado anual de los conceptos “Joya 93.7”, “Alfa 91.3” y “La Z 107.3”, acumularon 19 millones 236,588 personas alcanzadas en todo el año 2025 para esta empresa de radiodifusión, de acuerdo con datos de la firma de mediciones en medios electrónicos, INRA.

Radio Centro reportó una pérdida neta de 20.8 millones de pesos para el cuarto trimestre de 2025, desde la pérdida neta de 69 millones de pesos de un año atrás y derivada de un contexto en que los anunciantes redujeron su inversión publicitaria de manera generalizada en toda la radio del valle de México por una economía nacional que ralentizó su movimiento en el año.

Para el resultado anual, la compañía registró en 2025 una pérdida neta de 187.2 millones de pesos, un 3.71% más pérdida frente al dato del 2024, sin bien la compañía advierte mejoras en su operación tras la fusión con UMIPI.

Esta es la segunda ocasión que Radio Centro informa sobre un caso de fusión. En 2015, los accionistas de Grupo Radio Centro validaron la fusión de las subsidiarias Controladora Radio México y GRM Radiodifusión, con lo que Radio Centro consiguió ahorros en costos y fortaleció su estructura luego de su intento de volver a la radiodifusión televisiva.