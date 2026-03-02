Prologis recibe autorización para OPA de Macquarie

Fibra Prologis, un fideicomiso de inversión en bienes raíces industriales, dijo que recibió la autorización de la nueva Comisión Nacional Antimonopolios de México para llevar a cabo una Oferta Pública de Adquicisión de los activos de su competidor Fibra Macquarie.

Prologis dijo la semana pasada que alcanzó un acuerdo con Macquarie para adquirir los activos de su fibra, en una operación que sería llevada a cabo con una combinación de intercambio de títulos y un pago en efectivo.

“Dicha autorización tendrá una vigencia de seis meses y podrá prorrogarse por un periodo adicional de seis meses, de ser necesario”, dijo la empresa, en un comunicado.

Fibra Prologis espera que el vehículo combinado reduzca gastos mediante la incorporación de un nuevo nivel en la estructura de comisiones, que disminuiría en 20% la comisión sobre activos bajo gestión que excedan 10,000 millones de dólares, de 50 a 40 puntos base.

Por otra parte, la semana pasada, Fibra Next, el fideicomiso de inversión en bienes raíces industriales que tiene como socio a Fibra Uno, había dicho que está evaluando participar en el proceso de adquisición de Fibra Macquarie tras la oferta que presentó su competidor Fibra Prologis, siempre y cuando haga sentido para su negocio a un valor razonable.

En los últimos meses, Fibra Next ha enfocado sus esfuerzos en consolidar su portafolio, enfocado en el centro de México, con la integración de los activos industriales de Funo y la realización de adquisiciones.

Tras debutar en Bolsa en 2025 y levantar 850 millones de dólares con dos colocaciones bursátiles, cerró el año con un portafolio de 201 propiedades.