Precio del crudo mexicano registra ganancias ante tensión en Oriente Medio

La mezcla mexicana de petróleo de exportación cerró la primera sesión de la semana en 66.63 dólares por barril, lo que significó un aumento de 5% respecto al precio registrado el viernes 27 de febrero, según datos actualizados de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El aumento del precio de la mezcla mexicana de exportación se da mientras los inversionistas se mantienen atentos a la guerra en Oriente Medio tras nuevos ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y represalias de Teherán en todo el Golfo.

La operación militar contra la república islámica ha trastocado los flujos energéticos en la región, con el cierre de facto del crucial estrecho de Ormuz por el que transita aproximadamente una quinta parte del crudo mundial.

Esto ha alimentado los temores de una nueva crisis que podría disparar la inflación.

Los movimientos de los mercados han sido relativamente moderados a la luz del conflicto, ante la esperanza de que la situación sea breve y no cause un problema grave para la economía mundial.

Sin embargo, los analistas advirtieron que cuanto más se prolongue, más perjudicial será para la economía mundial, ya que las cadenas de suministro se verán afectadas y los precios se dispararán.

En la sesión del lunes 2 de marzo, el petróleo West Texas Intermediate (WTI) subió 6.3%, para ubicarse en 71.23 dólares por barril, aunque durante la sesión se llegó a dispara casi 14%.

Mientras que el crudo Brent subió un 7.3% tras alcanzar un máximo del 13 por ciento.