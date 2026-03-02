NVIDIA invertirá 2,000 millones de dólares en tecnológica óptica

NVIDIA, la empresa en Bolsa más valiosa del mundo, invertirá cerca de 4,000 millones de dólares en los fabricantes de productos fotónicos Lumentum y Coherent.

Ello, con el objetivo de reforzar sus microprocesadores para centros de datos con tecnología que pueda satisfacer mejor la creciente demanda de procesadores de inteligencia artificial (IA) más veloces.

Luego de la noticia, los títulos de la empresa de 4.43 billonees de dólares en valor de mercado, escalaron cerca de 3% en 182.48 dólares en la primera sesión de la semana en el Nasdaq.

Por su parte, las acciones de Lumentum subieron 11.78% a 783.45 dólares y los papeles de Coherent crecieron 15.44% hasta los 298.91 dólares. Ambas empresas alcanzaron máximos históricos durante la jornada del lunes.

En su última conferencia de resultados, los ejecutivos de NVIDIA afirmaron que la compañía utilizaría su reserva de efectivo para invertir en el ecosistema de IA y ayudar a impulsar la producción de modelos.

Apoyará la investigación

La inversión, dividida en 2,000 millones de dólares para cada proveedor, garantiza a NVIDIA el acceso prioritario a capacidades de producción futuras de componentes láser y ópticos de última generación.

Las inversiones ayudarán a las empresas a impulsar la investigación y el desarrollo, la capacidad y las operaciones a medida que amplían sus capacidades de fabricación en Estados Unidos.

“La inteligencia artificial ha reinventado la computación y está impulsando la mayor construcción de infraestructura computacional de la historia", dijo Jensen Huang, director ejecutivo de NVIDIA.

Lumentum fabrica tecnologías ópticas y fotónicas, como láseres de alto rendimiento, que se utilizan para alimentar la infraestructura necesaria para la IA y la computación en la nube.

Por su parte, Coherent trabaja en tecnologías ópticas avanzadas esenciales para la construcción de centros de datos y comunicaciones.

En busca de tecnologías

NVIDIA, que reportó sus resultados al cuarto trimestre del 2025 apenas la semana pasada, ha estado constantemente buscando activamente nuevas tecnologías para aumentar la velocidad de sus chips, y la fotónica se ha convertido en una opción popular para muchos fabricantes de semiconductores que buscan satisfacer requisitos de inferencia más altos.

Los dos acuerdos también podrían ayudar al gigante de los chips de inteligencia artificial a ampliar su liderazgo en la dinámica industria del hardware de IA.

Ello, porque muchos de los principales proveedores de la nube están empezando a fabricar silicio a medida para satisfacer sus necesidades particulares de IA.