Bolsas en terreno negativo por conflicto en Oriente Medio

Las bolsas mexicanas abrieron marzo con un fuerte retroceso, afectadas por el nerviosismo en los inversionistas por el agravamiento del conflicto en Oriente Medio.

El índice referencial S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, bajó 1.15% a 70,584.75 unidades. El índice FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), perdió 1.13% a 1,399.73 unidades.

Ambos registraron su peor rendimiento desde el 4 de febrero, cuando el S&P/BMV IPC cayó 1.44% y el FTSE-BIVA 1.44 por ciento. Por el contrario, en el año tienen un avance de 9.76% para la BMV y de 10% para BIVA.

Entorno complicado

Expertos consideran que los ataques militares en Irán provocaron que Wall Street y la bolsas mexicanas operaran a la baja mientras los inversionistas buscan activos de refugio.

Además, los eventos de violencia interna recientes en México (febrero 2026) tras operativos de seguridad han incrementado el nerviosismo de los inversionistas

Ernst Anton Mortenkotter, director de GBM Research, aseguró que “existe un clima de ruido e incertidumbre provocado por incidentes recientes tanto en México como por el conflicto en Oriente Medio. Esta situación genera dudas en los mercados sobre lo que sucederá en el corto plazo, reflejándose en la volatilidad de los activos”.

Agregó que existe el temor de que, si el conflicto en Oriente Medio se prolonga, la oferta de petróleo se limite, lo que podría llevar los precios a niveles aún más altos, aumentando la presión sobre las emisoras mexicanas.

Priscila Robledo, economista en jefe de Fintual, empresa de soluciones financieras, afirmó que el impacto inicial en los mercados fue lo clásico: cayeron los activos de mayor riesgo como las acciones y las monedas de países emergentes.

La especialista previó que, “los eventos geopolíticos tendrán un efecto en la volatilidad de corto plazo en los mercados, pero no marcan una tendencia en horizontes largos de inversión”.

Analistas de Actinver aseguraron que los mercados muestran que los inversionistas buscan protección en el dólar, el oro y el petróleo, ante los acontecimientos en Oriente Medio.

A nivel empresarial, 5 de las 35 emisoras del S&P/BMV IPC terminaron en terreno positivo. Al alza destacaron Liverpool, FEMSA y Grupo México; mientras que a la baja, Grupo Carso, Vesta y Banco Regional fueron las más rezagadas.

Liverpool subió 1.29% a 108.75 pesos por unidad el lunes, muy de cerca Fomento Económico Mexicano (FEMSA) al escalar 1.10% a 195.36 pesos y la minera Grupo México al subir 0.55% a 220.30 pesos. Los papeles que lastraron a la BMV fueron los de Grupo Carso, un conglomerado industrial, al retroceder 5.97% a 126.89 pesos y Corporación Inmobiliaria Vesta (Vesta) al caer 4.90% a 60.32 pesos.