Sindicato de Goodyear en San Luis Potosí alista huelga ante ruptura en negociación salarial

El Sindicato Independiente de Trabajadores de Goodyear México (SITGM), integrante de la Liga Sindical Obrera Mexicana, formalizó el emplazamiento a huelga contra la planta de la llantera estadounidense en San Luis Potosí. Esta determinación surge tras denunciar que la representación de la empresa se ha negado a presentar una nueva propuesta económica para el incremento salarial de 2026, rompiendo acuerdos previos alcanzados ante la Dirección de Contratos Ley.

La organización sindical notificó que el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos ya admitió el trámite legal. El proceso contempla una audiencia de conciliación obligatoria el próximo 12 de marzo en la Ciudad de México, donde se buscará una salida negociada que evite la paralización de las actividades productivas.

En caso de no alcanzar un consenso satisfactorio para la base trabajadora, el estallamiento de la huelga está programado para el 23 de marzo a las 07:00 horas en las instalaciones ubicadas en el Parque Logístico.

Este conflicto laboral se desarrolla bajo el estricto seguimiento del Contrato Ley de la Industria de la Transformación del Caucho, marco normativo que rige las relaciones en la planta. El sindicato ha hecho un llamado a sus agremiados para cerrar filas ante lo que consideran una falta de voluntad patronal, en un escenario donde la estabilidad de la cadena de suministro automotriz en la región del Bajío podría verse comprometida si no se restablece el diálogo productivo.