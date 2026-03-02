Apple negocia con Google

Apple, la firma de origen estadounidense con sede en Cupertino, California, está en conversaciones con Google, la principal subsidiaria del conglomerado Alphabet, para llevar a cabo la instalación de servidores dentro de sus centros de datos para ejecutar una próxima versión de su asistente de inteligencia artificial Siri.

Apple ya depende de Google Cloud para servicios como almacenamiento en línea y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. La necesidad de Apple de potencia de procesamiento de IA podría aumentar si la nueva versión de Siri, cuyo lanzamiento está previsto para este año, tiene éxito entre los usuarios.

El neobanco brasileño Nu Holdings tiene potencial para alcanzar una valuación de 100,000 millones de dólares durante 2026, lo que implica un crecimiento de 25,000 millones frente a sus niveles actuales, dijeron analistas del banco estadounidense Morgan Stanley, en un reporte.

Morgan Stanley elevó 3% su pronóstico de ingresos netos para Nu durante 2026 hasta 4,400 millones de dólares y 4% hasta 6,730 millones para 2027 y 5% para 2028 a 9,160 millones de dólares, debido a la expectativa de que el banco registre un crecimiento en sus indicadores de crédito, un ratio de eficiencia ligeramente más bajo y una tasa impositiva efectiva más baja.

Los expertos del banco estadounidense dijeron que Nubank tiene el respaldo de una sólida tecnología, precios competitivos, una atractiva economía de unidad y satisfacción del cliente.

Fibra Shop, un fideicomiso de inversión en bienes raíces dedicado a la administración de centros comerciales, dijo que el pasado 27 de febrero prepagó 390 millones de pesos (22.5 millones de dólares) de una línea de crédito revolvente sindicada con varias instituciones financieras y donde BBVA actuó como banco agente.

La empresa dijo que, tras este pago, el saldo no dispuesto de esta línea de crédito quedó en 1,520 millones de pesos (poco menos de 88 millones de dólares).

La empresa realizó esta amortización de deuda con recursos de un crédito que contrató con Bancoppel por 450 millones de pesos (26 millones de dólares).

Fibra Shop dijo que con esta operación logró una reducción de 29 puntos base en el costo financiero del crédito, ya que el financiamiento revolvente con Bancoppel tiene mejores condiciones.

Esentia Energy Sistems, una compañía que comercializa gas natural en México y que debutó en el mercado bursátil local en noviembre del año pasado, dijo que incrementará en 50% su capacidad de transporte del hidrocarburo en alianza con Siemens Energy.

Esta última firma anunció la construcción de 2 nuevas unidades de turbocompresión para incrementar la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional. El incremento de la infraestructura de transporte de gas natural le permitirá a Esentia Energy pasar de 1,300 millones de pies cúbicos (MMpcd) a casi 2,000 millones cuando concluyan las 3 fases de expansión.

