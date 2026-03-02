Aerolíneas bajan en Bolsa por el ataque de EU a Irán

Las acciones de las aerolíneas en diversas bolsas se desplomaron después de que los ataques en Irán desencadenaran un caos generalizado en los viajes.

Las principales acciones de aviación en todo el mundo cayeron el lunes, ya que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán provocaron caos en los viajes en gran parte del mundo.

Las tres mayores aerolíneas estadounidenses (American, Delta y United) cayeron mientras los inversionistas asimilaban la posibilidad de una perturbación a largo plazo en la industria aérea debido al conflicto y la perspectiva de mayores costos del combustible por el aumento de los precios del petróleo.

American Airlines perdió 4.44%, United Airlines cayó 2.9%, mientras que Delta Airlines bajó 2.21 por ciento.

En Europa, las acciones de los mayores grupos de aerolíneas del continente –IAG, Air France -KLM y Lufthansa– se desplomaron.

Las acciones de las aerolíneas de la región Asia-Pacífico también habían caído drásticamente al comienzo de la semana. Qantas, la aerolínea australiana, Cathay Pacific de Hong Kong, Singapore Airlines y Japan Airlines registraron caídas cercanas al 5% el lunes.

Las acciones de las aerolíneas y de viajes cayeron después de que los cierres del espacio aéreo en Oriente Medio obligaron a las aerolíneas a cancelar miles de vuelos, interrumpiendo viajes a lugares tan lejanos como Brasil y Filipinas.

Las acciones de las líneas de cruceros también cayeron drásticamente, con Royal Caribbean Cruises perdiendo 3% y Carnival Corp. cayendo más del 7 por ciento.

Las acciones de Norwegian Cruise Line cayeron 10% tras la decepción de los inversioniostas tras la presentación de resultados. Elliott Investment Management anunció el mes pasado que había acumulado una participación superior al 10% en la compañía y que busca cambios.

El nuevo director ejecutivo, John Chidsey, declaró a los analistas: “Nuestra estrategia es sólida, nuestra ejecución y coordinación no lo han sido, y una cultura de responsabilidad es esencial y necesaria de cara al futuro”.

Bolsas retroceden

La jornada del lunes mostró un desempeño mixto en los mercados internacionales. En Estados Unidos, el S&P 500 avanzó 0.04% y el Nasdaq Composite ganó 0.36%, reflejando un mejor comportamiento en el sector tecnológico; en contraste, el Dow Jones Industrial Average retrocedió 0.15 por ciento.

Los inversionistas compraron la caída con cierto entusiasmo y surgió una fuerte oferta de acciones centradas en la inteligencia artificial.

Las ganancias en las acciones de energía, tecnología y defensa compensaron las pérdidas en otros sectores.

“La confianza de los inversionistas en los mercados estadounidenses y el optimismo sobre las ganancias de productividad vinculadas a la inteligencia artificial compensaron las preocupaciones sobre el aumento de los precios del petróleo y la agitación geopolítica”, dijo Alex Morris, director ejecutivo de F/m Investments.

Por su parte, los principales mercados en Europa cerraron con retrocesos generalizados.

El DAX de Alemania perdió 2.42%, el CAC 40 en Francia bajó 2.17%, el IBEX 35 de España retrocedió 2.62%, el FTSE 100 de Inglaterra disminuyó 1.2% y el FTSE MIB en Italia cayó 2.01%, reflejando una jornada de marcada debilidad en la región.

“La acción general en Oriente Medio no tiene un impacto tremendo en las acciones estadounidenses promedio según la forma en que las medimos”, dijo Morris, señalando la fuerte concentración del mercado estadounidense en tecnología.

En la Bolsa Mexicana de Valores este lunes las acciones de las aerolíneas se contagiaron del mal momento. Las de Volaris cayeron 8.01% a 13.78 pesos y las de Aeroméxico retrocedieron 3.49% a 31.54 pesos por unidad