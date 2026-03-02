TransUnion culmina la compra mayoritaria de Buró de Crédito

La firma global de información y análisis de riesgo crediticio TransUnion completó la adquisición de 68% adicional de Trans Union de México, con lo que elevó su participación total a aproximadamente 94% en el negocio de historial crediticio de personas físicas que opera bajo la marca Buró de Crédito.

La operación, anunciada en enero del 2025, consolida el control de la compañía estadounidense sobre la Sociedad de Información Crediticia más relevante del país, entidad autorizada para operar y regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México

TransUnion pagó alrededor de 11,400 millones de pesos (unos 662 millones de dólares) por la participación, según datos de Investing.com. La transacción equivale a cerca de 4% de su capitalización bursátil, estimada en 15,090 millones de dólares. Con esta operación, TransUnion se convierte en la mayor oficina de crédito de habla hispana en Latinoamérica, al integrar plenamente a Buró de Crédito.

En un comunicado, Chris Cartwright, presidente y director ejecutivo de TransUnion, señaló que la compañía busca ampliar sus capacidades en beneficio de los consumidores mexicanos al “usar la información para el bien”.

“Imaginamos un futuro en el que cada consumidor mexicano tenga acceso a soluciones que le ayuden a comprender y acceder al crédito, y a tomar decisiones informadas sobre su salud financiera”, afirmó.

Por su parte, Carlos Valencia, presidente regional de TransUnion Latinoamérica, destacó que el objetivo es fortalecer las capacidades de Buró de Crédito para ofrecer soluciones innovadoras que impulsen la transformación digital del país.

“Nuestra experiencia en soluciones de información ayuda a las instituciones financieras y otras organizaciones a tomar decisiones más precisas e inclusivas para atender mejor a sus clientes”, destacó

Con presencia en más de 30 países en América del Norte, Latinoamérica, Europa, África y Asia, TransUnion considera que el mercado mexicano ofrece oportunidades relevantes de crecimiento, tanto en el negocio tradicional de riesgo crediticio como en nuevos segmentos vinculados a la digitalización y la inclusión financiera.