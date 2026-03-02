Precios del petróleo se disparan

Los precios del petróleo y el gas suben a medida que la guerra con Irán altera la producción en Oriente Medio.

Los futuros del crudo Brent llegaron a subir hasta 13%, a 82.37 dólares por barril, su nivel más alto desde enero de 2025, para cerrar con un alza de 6.7% o 4.87 dólares, a 77.74 dólares por barril.

El contrato se disparó en las operaciones posteriores al cierre después de que la Guardia Revolucionaria de Irán anunciara el lunes por la noche que incendiaría cualquier barco que intentara cruzar el Estrecho de Ormuz.

El crudo estadounidense West Texas Intermediate finalizó con un alza de 6.3% o 4.21 dólares a 71.23 dólares. El referencial llegó a subir más del 12%, hasta los 75.33 dólares, su nivel más alto desde junio.

El precio de la mezcla mexicana de exportación tuvo una variación positiva del 5%, lo que representó un incremento de 3.17 dólares el barril, para terminar la jornada en 66.6 dólares la unidad.

Los precios del petróleo y el gas subieron el lunes tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y las represalias de Teherán que obligaron al cierre de instalaciones de petróleo y gas en toda la región e interrumpieron el transporte marítimo en el crucial Estrecho de Ormuz.

Un conflicto prolongado en Oriente Medio podría conducir a un aumento sostenido de los precios del petróleo, alimentando una inflación que podría socavar el crecimiento económico global y también hacer subir los precios minoristas de la gasolina en Estados Unidos.

El aumento inicial de los precios fue menos dramático de lo que algunos analistas habían predicho, pero los ataques de represalia de Irán contra otros países clave productores de energía como Arabia Saudita y Catar avivaron los temores de que un tira y afloja más prolongado podría provocar interrupciones adicionales del suministro.

“Las preguntas clave son cuánto suministro se perderá, durante cuánto tiempo y cómo reaccionarán las principales potencias”, dijo Daniel Yergin, vicepresidente de S&P Global.

El lunes, Arabia Saudita cerró su mayor refinería de petróleo del país tras un ataque con drones. Catar detuvo la producción de gas natural licuado (GNL) y la empresa estatal QatarEnergy se disponía a declarar fuerza mayor en los envíos de GNL. La creciente confrontación con Irán también dejó 150 barcos varados en el estrecho de Ormuz tras la muerte de un marinero y al menos tres petroleros dañados.

Interrupciones

En un día típico, buques que transportan petróleo representan una quinta parte de la demanda mundial que navegan por el Estrecho de Ormuz, junto con petroleros que transportan diésel, gasolina y otros combustibles a los principales mercados asiáticos, como China e India, también transporta alrededor del 20% del gas natural licuado del mundo.

JPMorgan dijo que una restricción de tres a cuatro semanas en el tráfico del Estrecho de Ormuz podría obligar a los productores del Golfo a cerrar la producción y empujar el Brent por encima de los 100 dólares.

Kenny Zhu, analista de Investigación de Global X, dijo que el complejo energético de América del Norte estaba bien posicionado para protegerse contra interrupciones en caso de que se produjeran impactos duraderos en el comercio energético mundial.

La respuesta relativamente moderada de los mercados de gas natural estadounidenses frente a los índices de referencia europeos y asiáticos ilustra este punto. Los futuros de gas natural con vencimiento al mes próximo subieron 10.1 centavos, o 3.5%, hasta los 2.96 dólares por millón de unidades térmicas británicas el lunes.

Oferta supera la dermanda

Las tensiones globales contribuyeron a un repunte del 19% en el Brent este año, mientras que el WTI ha ganado alrededor del 17%, a pesar de que la Agencia Internacional de Energía cree que el mercado está bien abastecido, con una producción adicional de Estados Unidos, Guyana y la OPEP+ que se espera que supere la demanda mundial este año.

La OPEP+ acordó el domingo aumentar la producción de petróleo en 206,000 barriles diarios en abril. Todos los productores de la OPEP+ están produciendo prácticamente a plena capacidad, excepto Arabia Saudita, según la analista de RBC Capital, Helima Croft.

Jornada positiva

Las principales petroleras que cotizan en Bolsa registraron una jornada positiva ante el aumento de los precios del petróleo. La mayor subida la protagonizó PetroChina, con un avance del 10.04%, liderando el desempeño global del sector.

Le siguió Equinor de Noruega, que repuntó 8.17% acompañada por la española Repsol que ganó 5.6 por ciento. TotalEnergies en Francia subió 3.09%, mientras que en el Reino Unido Shell y BP registraron alzas de 2.43 y 2.14%, respectivamente.

Las petroleras estadounideses también subieron en Wall Street. ConocoPhillips avanzó 4.21%, mostrando un desempeño superior al de otras grandes como Chevron y Exxon Mobil que cerraron con alzas de 1.47 y 1.13%, respectivamente.

En Oriente Medio, la petrolera Saudi Aramco ganó 1.63 por ciento.