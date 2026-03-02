Guerra se amplía en el Golfo Pérsico; Trump contempla guerra prolongada

En el tercer día de la ofensiva militar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes que contempla una guerra prolongada contra Irán, mientras el conflicto se expande en varios frentes con nuevos ataques de Washington e Israel, y Teherán responde en el Golfo.

Cada bando ha exhibido su determinación de continuar las hostilidades, en tanto que países del Golfo advirtieron que responderán si es necesario a la “agresión” iraní.

El ejército israelí amplió sus operaciones en Líbano, donde llevó a cabo bombardeos masivos en respuesta a un ataque del movimiento islamista Hezbolá en apoyo a Teherán. También informó que ataca objetivos de Hezbolá en Beirut.

En la madrugada del martes, Israel aseguró haber “golpeado y desmantelado” la sede de la radio y televisión pública iraní (IRIB), ubicada en el norte de Teherán.

Por su parte, Irán continuó lanzando misiles y drones contra territorio israelí. Israel ha prolongado hasta el sábado el cierre de escuelas y oficinas, así como la prohibición de reuniones. En Jerusalén se escucharon explosiones en varias ocasiones.

Según los Guardianes de la Revolución, Irán atacó “60 objetivos estratégicos y 500 objetivos militares” estadounidenses e israelíes desde el sábado, entre ellos oficinas del primer ministro Benjamin Netanyahu.

En el Golfo, Qatar derribó dos bombarderos procedentes de Irán, en un hecho inédito desde el inicio de la guerra, tras ataques con drones contra instalaciones de su compañía QatarEnergy, que suspendió su producción de gas natural licuado (GNL).

Kuwait ha sido uno de los países más afectados. Tres aviones de combate estadounidenses que se estrellaron en su territorio fueron abatidos “por error” por su defensa antiaérea, informó el ejército estadounidense.

En Abu Dabi se declaró un incendio en un depósito de combustible alcanzado por un dron. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita reportó también un incendio en la embajada de Estados Unidos en la capital, tras un ataque con dos drones.

Periodistas de AFP constataron explosiones en Arabia Saudita, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, donde el aeropuerto de Dubái suspendió todos sus vuelos.

El conflicto se extendió hasta Chipre, el país de la Unión Europea más cercano a Oriente Medio, de acuerdo con los reportes.