Grupo Radio Centro logró la renovación de los títulos de concesión que le permiten a La Z , su estación estrella de entre las once que opera en el Valle de México, transmitir por 20 años más en el cuadrante de los 107.3 MHz de la banda de FM.

Radio Centro también consiguió el otorgamiento de un título de concesión única con validez de 30 años que lo facultan para ofrecer los servicios que le sean técnicamente factibles enviar a través de esa frecuencia.

NOTICIA: ¿Perseguirán los indicios de poder sustancial a Radio Centro en la licitación de TV?

A cambio, GRC tuvo que aceptar el pago de una contraprestación de 24 millones 270,916 pesos y las demás estipulaciones que el Instituto Federal de Telecomunicaciones le definió para prorrogar el título de concesión de espectro de La Z.

La compañía tenía 30 días para aceptar la resolución del IFT, contados a partir de la fecha de notificación, según el expediente P/IFT/271016/599 del 27 de octubre pasado.

El IFT también renovó en esa misma fecha el permiso que ampara la operación de la estación piloto de la segunda cadena nacional de Radio Fórmula, la frecuencia del 104.1 FM, luego de un pago por contraprestación de 21 millones 627,549 pesos.

NOTICIA: Los concesionarios de radio, ¿protagonistas de la licitación de TV?

Pero el caso exlcusivo de la frecuencia XEQR-FM , como se identifica La Z en el IFT, desató nuevamente las dudas del regulador en el sentido de si Grupo Radio Centro es o no un agente con poder sustancial de mercado en la Ciudad de México, es decir, si cuenta o no con la posibilidad de fijar precios en tarifas de publicidad u otras prácticas comerciales que terminen por afectar al resto de los competidores.

El regulador dijo que Radio Centro posee el 26.09% de las estaciones comerciales de FM en la Ciudad de México y el 17.86% de las estaciones de la AM comercial en la misma plaza, lo que se traduce como el ejemplo de que en esta plaza existe un mercado concentrado para la radio.

NOTICIA: ¿Qué puede aprender Radio Fórmula de MVS y GRC en televisión?

La Z también trajo a discusión el tema de la disponibilidad de más espectro para las estaciones comunitarias o sociales en la banda de FM, pues por dispisición legal, el ultimo tramo de esa banda debe reservarse para ese tipo de emisoras.

El 10% de la banda de FM debe asegurarse para estaciones sociales y La Z se halla próxima a esa porción, por lo que el IFT planteó su reubicación en otra frecuencia, pero el regulador desistió debido a la carencia de espectro disponible.

Al final, el IFT estableció que no se tienen los elementos para definer que GRC tiene poder sustancial en la Ciudad de México; que sería necesaria una investigación en particular y que mantener a La Z en su actual frecuencia no afecta la existencia de estaciones sociales.

NOTICIA: MVS busca un canal de TV abierta en el Distrito Federal

Grupo Radio Centro se mantiene como el primer grupo radiodifusor en el Valle de México: La Z, Alfa Radio, Stereo Joya, Universal Stereo, Stereo 97.7 -hoy Radio Centro 97.7- y El Fonógrafo del Recuerdo, en ese orden, hacen posible que GRC logre el 53.7% de la audiencia en la Ciudad de México y su zona conurbada.

En el país, el grupo opera directamente 25 estaciones de radio en AM y 18 de FM y adicionalmente administra una estación de radio de FM en Los Ángeles, California. De aquellas, Radio Centro opera cinco de AM y seis de FM en señal analógica en la capital mexicana, más otro paquete en modalidad de radio digital.

NOTICIA: MVS desembarca en la TV abierta con el canal 52Mx

En su reporte financiero del primer trimestre del 2016 a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Radio Centro informó a los inversores que la emisora XEQR-FM, La Z , es la estación más escuchada en la Ciudad de México, logrando 15.6% de la audiencia total de la radio en esta plaza y donde compiten 69 estaciones por la preferencia del oyente.

En otro reporte de Radio Centro enviado a la BMV, se cifra al negocio de la radio con un valor de mercado en 8,758 millones de pesos por año; de esa cantidad, la plaza del Valle de México acapara el 35% de los ingresos.

nicolas.lucas@eleconomista.mx

mfh