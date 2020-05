IFT ya recibió notificación del traspaso a La Mejor de MVS

La 97.7 FM tiene cobertura autorizada sobre 92 Km desde la CDMX

La 790 y la 1030, posibles hogares para Universal ante la venta a MVS

MVS Comunicaciones halló en la necesidad del Grupo Radio Centro (GRC) por recomponer sus finanzas, la oportunidad de hacerse con una de las frecuencias más valiosas de la banda de FM de la Ciudad de México, el mercado que previo a la pandemia del coronavirus se hacía con el 35% de la publicidad nacional de radio, pero que todavía puede favorecer la aspiración de la familia Vargas por extender la audiencia de su cadena de música grupera “La Mejor” por toda la capital y allende el Valle de México.

Se trata de la estación XERC-FM 97.7 MHz que había pertenecido a la familia Aguirre Gómez desde 1963 con distintos conceptos como “Radio Hits”, la recordada “Stereo 97.7” y más recientemente ocupada por la legendaria “Universal Stereo”, quien también se mudará por cuarta ocasión en la banda de la FM capitalina; quizá ahora hacia a la AM y en digital.

MVS Radio pactó con Radio Centro el traspaso de la frecuencia y el transmisor de la 97.7 MHz por alrededor de 400 millones de pesos, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ya fue notificado de manera oficial por las partes sobre esta transacción y recibió los documentos, de acuerdo con personas de la industria de radiodifusión. En caso de que el órgano regulador valide la operación en un estimado de uno a tres meses, entonces MVS Comunicaciones se hará con la concesión de la XERC-FM por otros 16 años, hasta el viernes 4 de julio del 2036 y el tiempo que decida agregar la autoridad de aquellos días en un nuevo periodo de vigencia para la frecuencia.

Se prevé que Grupo Radio Centro informe los detalles de la negociación, venta o renta, a sus inversionistas en la mañana de este lunes de 18 de mayo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La compañía tiene reportada una pérdida neta de 210.2 millones de pesos para todo el 2019 y una deuda neta de 1,592 millones de pesos al cierre de ese año. El jueves 14 de mayo, GRC logró a contrarreloj un tiempo de extra de treinta días para renegociar sus bonos de deuda con los tenedores, uno de los factores que la habría llevado a desprenderse del activo de la 97.7 FM, como informó este medio aquella tarde.

El poder de la 97.7 FM reforzará el “Aquí nomás” de La Mejor

Con la operación, MVS Comunicaciones crece a tres estaciones en la Ciudad de México y Radio Centro mantiene cuatro frecuencias en FM, más dos con transmisión en AM, dado que una de esa banda todavía permanece con la antena apagada y otra fue rentada en 2019 a un tercer grupo que también se instaló en la capital de la mano de GRC.

En materia técnica, la señal de los 97.7 Megahercios (MHz) es considerada una estación de clase “C”, una categoría que se traduce en una autorización para transmitir con 100,000 watts de potencia hasta 92 kilómetros de distancia desde su antena instalada en la Ciudad de México, tan lejos como las ciudades de Pachuca, Toluca, Cuernavaca y el perímetro de Puebla; una cobertura para 30 millones de personas a servir.

La CDMX era la plaza que le faltaba a “La Mejor” para constituirse como una verdadera cadena nacional de radio grupera en México ante la “Ke-Buena” de Grupo Televisa y “La Z” de Grupo Radio Centro, las reinas del segmento grupero, norteño y ranchero aquí, y a pesar de cubrir directa e indirectamente al público a través de 52 estaciones en México y Estados Unidos, incluyendo también los importantes mercados de Guadalajara, Monterrey y León.

La privación de la 97.7 por la supervivencia de todo Radio Centro

Grupo Radio Centro había invertido 25 millones 8,631 pesos en 2017 para retener la concesión de la 97.7 FM hasta el año 2036 y 224 millones de pesos en total por conseguir el refrendo de ocho de las once estaciones de AM/FM que operaba en ese año en la capital, por lo que de confirmarse el lunes que MVS pactó la operación en alrededor de 400 millones de pesos, GRC habría hecho un importante negocio para generar flujo de dinero, pagar deuda y para cuidar el trabajo de 450 trabajadores, porque solamente el pago por la contraprestación de esa señal realizado en 2017 equivale a un aproximado del 6.25% de lo generado por esta venta a MVS Comunicaciones.

Y para este grupo en particular, la transacción con GRC equivaldría al 7.54% de los 5,305 millones de pesos en que se tasó la operación MVS-Telcel de 2017 por una serie de paquetes de espectro radioeléctrico en la banda de 2.5 GHz para telefonía e Internet móvil.

Es de destacarse además que MVS Comunicaciones prefirió con este dinero invertir en una FM potente de la Ciudad de México para ampliar la presencia de una de sus cadenas de radio, a realizar un primer pago de 61.3 millones de pesos para transmitir por dos años un canal de televisión en abierto para la capital, para luego dirigir, al menos, otros 425 millones de pesos para retener ese canal que todavía no ha sido por 20 años más, como se lo indicó el regulador IFT en febrero de 2019.

La cesión de la 97.7 FM tendrá impacto en los siguientes resultados trimestrales de Radio Centro, por el descenso de ingresos y audiencias que se perfila como consecuencia de la operación, como ocurrió después de la venta de la KXOS-FM 93.9 MHz de Los Ángeles al grupo Meruelo Media en aproximadamente 35 millones de dólares en 2019, pero en otra arista el negocio con MVS Comunicaciones —con quien GRC tuvo en 2018 un sonado cruce en prensa por una supuesta manipulación de audiencias—, aleja más que nunca al fantasma de la investigación del IFT respecto a un posible poder sustancial de mercado de Grupo Radio Centro en la industria radiofónica de la Ciudad de México, debido a su nivel de dominio sobre las audiencias e ingresos generados por el sector en la capital.

Aún con la venta de la XERC-FM, Radio Centro es un grande entre las audiencias

Si bien, la compañía tenía al arranque del 2020 un aproximado del 58% de la audiencia total capitalina, a través de todas sus estaciones e incluyendo todavía a la 97.7 FM, la venta de esa frecuencia a MVS, así como la renta de la 1150 de AM al grupo Acustik, la cesión de la 1440 AM al Grupo Siete y la devolución de la 92.1 FM también a ese radiodifusor, provocan que la tenencia espectral de Grupo Radio Centro se vea modificada en 2020 en comparación al año 2018, el último ejercicio previo a todas esas operaciones y cuando GRC tenía entonces en la CDMX el 26.09% de la banda de AM y el 17.86% de toda la banda de FM.

La pandemia del coronavirus también habrá repercutido en las sospechas del IFT sobre el poder sustancial de Radio Centro, pues el efecto Covid-19 tiró en 76% la cuota de avisos publicitarios de la industria automotriz en radio entre la segunda quincena de febrero y la primera de abril, y en 34% los relacionados con avisos financieros; ambas, importantes industrias que se anuncian en las frecuencias de GRC y cuyos descensos en contratación de pauta también habrían afectado al resto de grupos radiofónicos, pero que no reportan a la BMV por no ser compañías públicas.

Grupo Carso, un importante anunciante histórico para Grupo Radio Centro, tuvo una caída de 1.5% en el primer cuarto del 2020; sólo Walmart y Soriana, sus otros dos clientes de extrema relevancia, tuvieron un repunte de doble dígito en el periodo, pero se desconoce aún si contrataron más pauta en radio durante la pandemia o si optaron por la cautela.

GRC pasa la 97.7 al competidor directo de “La Z 107.3 FM”

Relacionado a todo esto, “La Z 107.3”, la estación comercial cuya audiencia —llegó a tener el 15.6% de los escuchas totales de la CDMX— llamó en 2016 la atención del IFT por el tema del poder sustancial, también ha cedido oyentes ante su competidor directo: la “Ke-Buena 92.9” y pronto tendrá que lidiar también frente a “La Mejor 97.7”.

Un informe de la casa de mediciones INRA al mes de marzo de 2020 indica que “La Z 107.3” tuvo un alcance mensual promedio de 444,002 escuchas en el primer trimestre del año, contra 701,720 oyentes alcanzados por la “Ke-Buena” en el mismo rubro y periodo. La XERC-FM, que desde el 1 de junio próximo se llamará “La Mejor 97.7”, generó 333,357 escuchas y esa es la marca que debe conocer MVS Comunicaciones para pelear a Radio Centro y Televisa la audiencia grupera.

En lo que va del 2020, el mejor horario para la estación de Televisa es el de las 10:00 horas, pues allí retiene a 258,242 oyentes; ese horario también es el mejor para la señal de Radio Centro, con 176,013 radioescuchas que atrae “La Z”.

INRA desvela más datos respecto a los promedios anuales históricos de “La Z” y la “Ke-Buena”: en el año 2018 el dato para la 107.3 FM fue de 651,730 personas alcanzadas, contra 710,753 de la 92.9 FM; en 2019 la cifra se ubicó en 621,411 escuchas alcanzados para la “Ke-Buena” y en 484,063 oyentes alcanzados para “La Z” de GRC.

Medido en rating, INRA afirma que la 92.9 MHz domina el rating general de la Ciudad de México, con un promedio de 0.753 puntos entre enero y marzo de 2020; en el segundo sitio el ocupante es la emisora 107.3, con un nivel de 0.481 puntos de rating. Universal Stereo, que todavía ocupa la frecuencia del 97.7 MHz, tuvo en el mismo tiempo un rating de 0.234 puntos, un punto claro de partida para “La Mejor” en su nueva señal.

El arribo de “La Mejor 97.7” a la Ciudad de México tras doce años de ausencia viene a refrescar toda la radio capitalina tanto en FM como en AM, debido a que la banda de FM ha venido convirtiéndose en una banda de radio hablada, donde privan los noticieros a todas horas, pero sin demasiado alcance.

Como ejemplos, la “XFM 92.1”, un joint-venture entre Grupo Siete y Central FM, expiró a seis meses de su nacimiento y con una audiencia a la baja, mientras que “El Heraldo Radio”, el resultado de la otra gran venta de frecuencias ocurrida en esta plaza en el último año, tuvo un rating promedio de 0.132 puntos en el segundo semestre de 2019, cifra muy cercana al dato conseguido por el concepto que anteriormente ocupaba la señal: la marca “RMX”, que durante 2018 tuvo un rating promedio de 0.159 puntos.

Las mudanzas por toda la FM impactan a Universal Stereo

Universal Stereo, la marca más longeva que da reconocimiento a Grupo Radio Centro, tras la 1030 AM que dio origen a la compañía hace 79 años, se moverá de lugar por cuarta vez en la FM de la ciudad y por quinta ocasión, si se considera que el emblemático “Club de los Beatles” nació en la banda de amplitud modulada, en la XERC-AM 790 KHz hacia 1964 y allí pudiera estar otra vez un hogar para Universal Stereo en su regreso a la AM, ante el hecho de que su matriz, GRC, acordó meses atrás con el Instituto Mexicano de la Radio (Imer) la renta de un espacio en la infraestructura de la XEB-AM 1220 KHz para volver al aire, en tanto que la otra opción para mudar a Universal sería la 1030, que este fin de semana apagó su programación, pero no su transmisor.

La estación mutó de AM a FM; a la 107.3, luego a la 92.1; de ahí migró a la 88.1 y después a la 97.7. Estos cambios pudieron trastocar los ánimos de las audiencias por Universal Stereo, debido a que entre enero y marzo de 2020, conforme las mediciones de INRA, la estación ocupó el lugar 15 entre las frecuencias más escuchadas de la capital a total banda AM/FM. Hace un año estaba un lugar más arriba y hace dos años, en 2018, Universal Stereo fue la novena estación más escuchada de la Ciudad de México.

Radio Centro confirmó que Universal Stereo no desaparece y es posible que además de un cambio a la AM, también transmita en digital —todas las estaciones de GRC en FM tienen canales digitales adicionales, pues la compañía fue la primera en apostar por la radio digital en la CDMX desde el año 2011— ante la pérdida de una señal propia de FM para transmitir y en lo que consigue un nueva frecuencia; inclusive, algunas versiones apuntan que existe simpatía entre Radio Centro y el concesionario de la 105.3 para llevar a Universal allí, pero la potencia de 3,000 watts de transmisión y cobertura de 24 kilómetros autorizadas para esa señal y la negativa del IFT a modificarla, hacen a las partes a repensar esa posibilidad.

La marca Universal Stereo llegó a producir el 13.6% de los ingresos totales de Radio Centro desde su posición en la 92.1 FM y en 2014, el último dato confirmado, fue la quinta estación más escuchada de toda la Ciudad de México, con el 5.7% de la audiencia total AM/FM, esto como resultado del talento de sus creadores de contenido; y talento es lo que busca “La Mejor” para llevarlo a la nueva 97.7, pues esa firma ya se ha acercado a creativos de la “Ke-Buena” para invitarlos a su proyecto.

kg