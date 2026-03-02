“Llama la atención lo sofisticados que son los inversionistas mexicanos”

México es un mercado fascinante para la Banca Privada, una cosa que llama la atención es lo sofisticado que son los inversionistas mexicanos dice Andy Sieg, Director de Gestión Patrimonial (Wealth Management) de Citi a escala global. “En Estados Unidos, la mayoría de los clientes están concentrados en el mercado de Estados Unidos. En México, los clientes tienen una perspectiva global y un portafolio global”.

Andy Sieg llegó a Citi en septiembre 2023, después de haber estado a cargo de Gestión Patrimonial en Merrill . Es considerado uno de los fichajes más importantes de la CEO, Jane Fraser para el relanzamiento de Citi. Entre otras cosas, su posición incluye la red de Citi Private Bank en el Mundo. Los recursos que gestiona el equipo que encabeza Sieg superan los 600 mil millones de dólares. Incluyen activos de inversión, fideicomisos y custodia.

La Banca Privada en México vive un proceso de competencia creciente, “hay nuevos jugadores porque es un mercado muy atractivo, pero nosotros llevamos más de 100 años aquí, haciendo banca privada. Es un negocio intensivo en la interacción personal, aunque estemos incorporando tecnología y usando cada vez mas la Inteligencia Artificial, no podemos perder de vista que se trata de relaciones personales y de contacto humano”.

Carlos Rodríguez Aspirichaga es el líder de Banca Privada de Citi en México. Tiene 25 años de experiencia en atención a clientes Ultra High Net Worth (UHNW). Su incorporación en octubre de 2025 se explicó así en un comunicado, “su conocimiento sobre complejas estrategias transfronterizas y en múltiples jurisdicciones para familias mexicanas será clave para fortalecer nuestra oferta y el servicio a nuestros clientes”.

Andy Sieg ofrece un poco más contexto y detalle sobre la mirada de Citi al mercado mexicano “Muchos clientes actuales de Citi son hijos y nietos de personas que han sido clientes nuestros. Buscamos un balance entre tradición e innovación, pero sabemos que nuestros clientes quieren trabajar con una institución que cambia. Hay bancos privados que están confortables sirviendo a sus clientes en una forma tradicional, nuestra banca privada hace mucho más”.

El funcionamiento de la Banca Privada de Citi en México no se ha visto afectada por el proceso de separación con Banamex, dice Sieg, “Lo que ha hecho Jane Fraser como CEO de Citi es traer más foco y fortaleza a Citi, esto lo ha hecho simplificando y siendo muy clara respecto a los clientes que queremos servir. Hay que reconocer que para muchos era complicado entender Citi. Sabían que somos una gran marca global, pero no necesariamente entendían nuestros negocios”.

Para simplificar y lograr esa claridad, Jane Fraser “tuvo que tomar decisiones difíciles, una de ellas fue la venta de Banamex. Era un gran negocio, que no necesariamente tenía que ver con el modelo hacia donde iba Citi”. En el radar, está la posibilidad de colaborar y hacer negocios con Banamex. “Encontraremos la oportunidad de trabajar juntos en cosas que nos otorguen beneficios mutuos. Entiendo que esta es la perspectiva que tiene Fernando Chico Pardo”.

Años como el 2026 son excelentes para la banca privada y todo lo relacionado con Wealth Management, opina “ En momentos como este, donde hay volatilidad y turbulencia en los mercados, los clientes buscan mejor perspectiva y más asesoría. Aquí es cuando Citi brilla”.

Es un año de riesgos, pero sobre todo de oportunidades, subraya el banquero, “le decimos a nuestros clientes, no dediques tanto tiempo a la geopolítica. Lo más importante para tu portafolio son los fundamentales de las compañías...soy de los que piensa que el optimismo es la perspectiva correcta. Estamos al principio del mayor cambio tecnológico que nos tocará en nuestras vidas. Es lógico que haya gente nerviosa, pero pienso que se detonarán oportunidades que apenas podemos imaginar ahora”.