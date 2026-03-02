Irán, petróleo y el verdadero riesgo para el agro

El petróleo abrió en la sesión nocturna del domingo tras la escalada militar en Irán ocho dólares arriba y dejó un vacío técnico en 67. El gas europeo subió más de 20% en cuestión de horas. Eso no es ruido. Es el mercado intentando poner precio a algo que todavía no termina de comprender.

Lo que está en juego no es únicamente Irán. Es el Estrecho de Ormuz. Y lo que Ormuz significa para la energía, los fertilizantes y, en consecuencia, para la agricultura global.

Por ese punto estratégico transita cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas. Asia es la región más dependiente. Si el flujo se interrumpe de forma sostenida, el efecto dominó es inmediato: energía más cara, primas de seguro marítimo disparadas, fletes en ascenso y monedas importadoras bajo presión.

Ya lo estamos viendo: euro, yen, rupia y yuan retrocediendo frente al dólar. El mercado castiga a los importadores netos. Las aerolíneas sufren. Las petroleras avanzan.

Pero eso es apenas la superficie. El verdadero riesgo para el agro está en los fertilizantes.

Brasil importa 2.8 millones de toneladas de urea y 0.8 millones de MAP desde la región que depende de Ormuz. Irán exporta alrededor de 5 millones de toneladas de urea al año, y Brasil absorbe cerca de una quinta parte.

Los inventarios internos brasileños rondan apenas las 200,000 toneladas, incluyendo producto en tránsito. Es un colchón extremadamente delgado.

La urea ya había subido de 380 dólares por tonelada en diciembre a 480 en febrero. Normalmente entre febrero y mayo los precios se debilitan cuando China libera exportaciones.

Hoy todo depende de tres variables: cuánto escale el gas, cuánto dure el conflicto y qué decisión tome Pekín sobre sus cupos de exportación. Mientras tanto, el maíz en Dalian sigue subiendo. No es casualidad.

En Estados Unidos, el impacto es más silencioso pero igual de relevante. Los productores todavía necesitan completar compras de nitrógeno. Cuando el ratio nitrógeno-maíz se dispara, el área sembrada de maíz se ajusta. En 2022 ese ratio se duplicó y el maíz perdió más de seis millones de acres.

Este año el precio de garantía del seguro agrícola favorece a la soya frente al maíz. Si el fertilizante vuelve a encarecerse, el soporte estructural para el maíz en Chicago aumenta.

Brasil, por su parte, juega otra partida. Históricamente ha sido beneficiario indirecto en ciclos de conflicto global, sobre todo cuando los commodities suben en dólares. El real ya se aprecia este año apoyado por términos de intercambio favorables y tasas reales elevadas.

El país se ha convertido en un motor de superávit en granos, carne, minerales y ahora petróleo. En un entorno de precios energéticos altos, el flujo de capital tiende a favorecerlo.

En el tablero global se suman más piezas. Catar detuvo producción de gas natural licuado tras ataques en instalaciones clave, poniendo en riesgo una quinta parte del comercio mundial de GNL.

Rusia endurece su postura frente a Ucrania. China y Estados Unidos mantienen comunicación al más alto nivel, intentando evitar una ruptura estratégica. Argentina, por su parte, reafirma su alineamiento con Washington en un momento de reconfiguración comercial. Japón sigue avanzando hacia la normalización monetaria.

Todo converge en un punto: la vulnerabilidad energética vuelve al centro del análisis macro.

Para los mercados agrícolas, este no es un shock de oferta directa como el del Mar Negro en 2022. Es un shock energético y logístico. El Medio Oriente es importador neto de alimentos. Si el conflicto se prolonga algunas semanas, los costos CIF subirán, los seguros se encarecerán y podrían adelantarse compras.

El mercado está mirando misiles. Yo estoy mirando nitrógeno.

En agricultura, cuando sube el costo marginal de producción, sube el piso del precio. La pregunta no es cuánto dura la guerra. La pregunta es cuánto dura el shock energético.

Ahí está la verdadera transmisión hacia el agro.