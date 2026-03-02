Eclipse lunar total del 3 de marzo 2026: Horario y dónde verlo en vivo

Durante la madrugada de este martes 3 de marzo se registrará un eclipse total de Luna que será visible en el territorio mexicano si las condiciones meteorológicas lo permiten.

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra pasa directamente entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra gigantesca sobre la superficie lunar y tiñendo al satélite de un intenso color naranja rojizo. Esta alineación solo puede ocurrir durante la fase de luna llena.

¿Dónde se podrá observar el eclipse lunar?

De acuerdo con información de la NASA, la totalidad de este espectáculo astronómico será visible al anochecer desde el este de Asia y Australia, durante toda la noche en el Pacífico y a primera hora de la mañana en América del Norte y Central, y en el extremo occidental de Sudamérica.

El eclipse será parcial en Asia central y gran parte de Sudamérica. No será visible en África ni Europa.

¿A qué hora podrá observarse en México?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el centro de México, el fenómeno iniciará el martes a las 02:45 am, cuando la Luna comience a internarse en la sombra terrestre.

A lo largo de la madrugada, el disco lunar irá oscureciéndose hasta adquirir su tonalidad rojiza durante la fase total, la cual se estima se podrá apreciar a las 5:35 am.

¿Cómo puedes observar el eclipse de Luna?

Puedes observar un eclipse lunar sin ningún equipo especial.

Para una experiencia de observación más espectacular, la NASA recomienda buscar un entorno oscuro, lejos de luces brillantes.

El uso de unos binoculares o un telescopio también pueden mejorar la visión.

¿Dónde ver en vivo?

El Instituto de Astronomía de la UNAM realizará una transmisión en vivo de este espectáculo astronómico a través de su canal oficial de YouTube.

La transmisión comenzará en punto de las 3:50 am (tiempo del Centro de México).