Peso se depreció frente al dólar por tercera jornada

El peso mexicano se depreció frente al dólar en la primera sesión hábil de marzo por tercera jornada consecutiva, con lo cual marcó su peor racha desde diciembre del año pasado.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio cerró la sesión del lunes en un nivel de 17.2853 pesos por dólar, lo que representó una depreciación de 0.31% o 5.35 centavos para la moneda mexicana.

Con dicho resultado, la divisa hiló su tercera jornada con retrocesos frente al billete verde, acumulando una depreciación de 0.74% en dicho periodo.

Pese a su racha perededora, en su comparación anual, la moneda local tiene un avance de 4.01% frente a la divisa estadounidense.

El Índice Dólar (DXY), que mide a la divisa estadounidense con otras seis monedas de referencias, subió 0.98% a 98.57 unidades al comienzo de la semana.

Especialistas de Monex Casa de Bolsa, consideraron que “el peso fue afectado por el sentimiento de nerviosismo en los mercados, mientras que los inversionistas ajustaban su exposición al riesgo y dirigieron sus flujos hacia los dólares, debido al conflicto en Oriente Medio”.

Previeron que el peso oscile en un rango entre 17.19 y 17.42 unidades por dólar, ante la cautela de los inversionistas, a la espera de mayor claridad en el entorno geopolítico.

Para Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base, el avance del peso fue por una mayor aversión al riesgo a nivel global debido a la guerra en Oriente Medio y la incertidumbre sobre cuánto tiempo durará el conflicto bélico, además de una fortaleza del dólar.

“La guerra en Oriente Medio implica un riesgo de mayor volatilidad cambiaria y presiones inflacionarias a través de los precios del petróleo y otros energéticos”, aclaró.

La experta escribió que, en un escenario central, contempla que la guerra “se mantiene por más tiempo y se da una escalada, pero gradual, sin disrupciones severas o sostenidas en el comercio de energéticos. Bajo este escenario, se observan presiones inflacionarias mayores y la Reserva Federal podría suspender recortes adicionales de la tasa de interés de forma indeterminada”.

Lo anterior combinado con mayor aversión al riesgo, podría llevar al tipo de cambio hacia niveles entre 17.60 y 18 pesos por dólar.