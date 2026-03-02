Oro cotiza estable con la atención puesta en Oriente Medio

El oro, considerado refugio seguro, subió el lunes en respuesta a las preocupaciones de un conflicto prolongado en Oriente Medio, luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El oro al contado subió 0.4%, situándose en 5,297.31 dólares la onza, tras haber recortado algunas ganancias debido a la toma de utilidades tras una subida del metal superior al 2% a principios de la sesión. El precio alcanzó un récord de 5,594.82 dólares el 29 de enero. Los futuros del oro estadounidense subieron 1.2% y cerraron en 5,311.60 dólares.

El índice dólar subió 1%, lo que hizo que los lingotes cotizados en dólares fueran más caros para los tenedores de otras monedas.

“En este momento, el mercado está intentando determinar si estos ataques tendrán continuidad en las próximas semanas”, declaró David Meger, director de Negociación de Metales de High Ridge Futures. “Creo que es esa incertidumbre la que probablemente sostendrá los precios”.

La guerra aérea entre Estados Unidos e Israel contra Irán se expandió sin vislumbrar un fin, mientras Israel atacaba el Líbano en respuesta a los ataques de Hezbolá y Teherán mantenía sus ataques con misiles y drones contra los países del Golfo. El presidente Donald Trump afirmó que una “gran ola” de nuevos ataques era inminente, sin dar más detalles.

Los precios del petróleo y el gas aumentaron debido a que las huelgas obligaron al cierre de instalaciones de petróleo y gas en todo el Oriente Medio e interrumpieron el transporte marítimo en el crucial Estrecho de Ormuz.

Los analistas de SP Angel afirmaron que la creciente fragmentación geopolítica ha impulsado a los bancos centrales de los países BRIC a reducir su exposición a activos denominados en dólares en favor del oro, y añadieron que prevén que esta tendencia se mantenga. Mientras tanto, BNP Paribas afirmó que prevé que la demanda de inversión en oro físico será un factor clave este año.

Varios máximos

El oro, considerado durante mucho tiempo un activo seguro en tiempos de incertidumbre, ha alcanzado múltiples máximos históricos y ha subido casi 23% en lo que va de año. Este repunte se basa en su excepcional incremento del 64% en 2025, impulsado por las sólidas compras de los bancos centrales, las fuertes entradas de capital en los fondos cotizados en Bolsa (ETF) y un cambio hacia una política monetaria más flexible en Estados Unidos

Según tres fuentes de la industria de metales, los flujos de oro físico hacia y desde el centro de comercio de lingotes de Dubai se verán severamente restringidos en los próximos días debido a que las aerolíneas cancelan vuelos debido a las huelgas.

En cuanto a los datos, el mercado monitoreará el informe de empleo de ADP, las solicitudes semanales de desempleo y el informe de nóminas no agrícolas esta semana.

Entre otros metales, la plata al contado cayó 5.7% a 88.46 dólares la onza después de tocar su nivel más alto desde el 30 de enero. El platino al contado cayó 2.7% a 2,300.50 dólares y el paladio perdió 0.9 por ciento.