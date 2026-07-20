Queda vacante la agregaduría laboral de Estados Unidos en México en plena revisión del T-MEC

La Embajada de Estados Unidos en México se quedó sin su principal operador para la vigilancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Pablo Solorio dejó su cargo como agregado laboral principal, una posición central para la aplicación del Capítulo 23 y el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) en el país. La salida deja una vacante en la estructura diplomática estadounidense que, debido a los procesos de selección de su gobierno, podría tardar hasta el cierre del año en ser ocupada de forma definitiva.

Esta transición ocurre en una semana clave para la relación bilateral, ya que coinciden las reuniones bilaterales programadas para revisar la evolución del acuerdo comercial; de forma provisional, el despacho de los asuntos laborales quedó a cargo de Mauricio Cortés, integrante del equipo técnico que operaba bajo la dirección de Solorio. Este relevo se da en un momento en que la actividad del mecanismo comercial registra una constante dinámica.

Cabe destacar que del total de 48 casos presentados, 30 expedientes ya concluyeron su proceso y se encuentran cerrados. El saldo de los asuntos pendientes se divide en 14 solicitudes de revisión que se mantienen activas y en etapa de investigación, junto con 3 paneles laborales en funciones encargados de emitir las resoluciones correspondientes.

Los registros indican que la injerencia patronal es la principal causa con 35 incidencias, seguida por los despidos por actividad sindical con 27 casos. Asimismo, se reportan 24 eventos relacionados con amenazas y represalias, 20 por discriminación antisindical, 6 por violaciones a la normativa, 4 por afectaciones a los derechos colectivos, 4 por promoción de sindicatos ajenos a los trabajadores, 2 por fraude en procesos de consulta y 2 más por desvinculaciones injustificadas, además de dos casos individuales restantes con una incidencia cada uno.

Las mesas de trabajo que se desarrollan durante estos días centran su agenda en evaluar la libertad sindical y la negociación colectiva en los centros de producción.

El resultado de estas revisiones incide de forma directa en sectores exportadores como el automotriz y la manufactura, los cuales concentran las quejas promovidas por la representación laboral estadounidense.

De acuerdo con la exjueza laboral Ruby Villarreal, más allá de las reformas laborales y el mecanismo internacional, el debate actual en México se debe centrar en si se está construyendo una negociación colectiva democrática, sostenible y legítima.

“Existen posturas que señalan que parte de los desafíos provienen de la insuficiencia institucional, la austeridad y la falta de interlocución pública. En contraste, otras perspectivas sostienen que el reto está en las propias organizaciones sindicales, las cuales requieren responder a problemas en un contexto determinado por la informalidad, la tecnología y las transformaciones en el mundo del trabajo”, destacó.