Protegen al “Aguacate Franja Michoacán” con indicación geográfica

La Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) reconocieron la protección de la indicación geográfica “Aguacate Franja Michoacán”, que distingue al aguacate variedad Hass producido en una región específica del estado de Michoacán.

Esa producción se realiza con condiciones geográficas, climáticas y humanas que le confieren cualidades únicas y una alta calidad mundial.

La declaratoria, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de mayo de 2026, acredita el origen, calidad y reputación del producto, diferenciándolo de otros aguacates similares producidos fuera de la zona protegida. La solicitud correspondiente se publicó previamente el 29 de enero de 2026, como parte del proceso de reconocimiento de este signo distintivo.

La zona geográfica protegida comprende 31 municipios de Michoacán, donde el cultivo del aguacate forma parte de una tradición agrícola con antecedentes documentados desde el siglo XIX. A lo largo del tiempo, esta actividad ha evolucionado desde prácticas tradicionales hacia una agroindustria consolidada, integrando técnicas especializadas de cultivo, cosecha, selección y empaque.

El “Aguacate Franja Michoacán” se distingue por sus características físicas y sensoriales, entre las que destacan su forma ovalada, cáscara rugosa, pulpa cremosa y alto contenido de aceite, atributos que han favorecido su reconocimiento en el ámbito gastronómico y comercial, tanto a nivel nacional como internacional.

“La importancia medular que tiene para el desarrollo económico del Estado es que se está protegiendo un proceso productivo y se está asociando a la calidad”, comentó Ebrard en un evento para celebrar esta nueva indicación geográfica, celebrado en la Ciudad de México.

Por su parte, el director general del IMPI, Vidal Llerenas, destacó que la entrega de esta indicación geográfica “Aguacate Franja Michoacán”, al gobierno del estado, a los productores, y a los empacadores, es un importante reconocimiento a este producto, por sus características especiales, ya que tiene arraigo propio, tiene tecnología, y capacidad de ser exportado, lo que le da mayor valor y proyección tanto a nivel nacional, como internacional frente a otros de su misma especie, al tiempo de posicionar al estado de Michoacán, como referente en la producción y cultivo del aguacate.

La entrega de la placa conmemorativa correspondiente a la Declaración de Protección fue encabezada por Ebrard; el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; Llerenas; el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Claudio Méndez; el presidente del Consejo Directivo de los Productores y Empacadores de Aguacate A.C., Rafael Paz Vega, y el presidente de la Asociación de Productores Empacadores, Exportadores de Aguacate de México (APEAM), Raúl Ernesto Martínez.