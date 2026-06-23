Estados Unidos suaviza restricciones de viaje para la Selección de Irán

Estados Unidos suavizó el martes las restricciones sobre los preparativos de viaje de la selección iraní para el Mundial, permitiendo que el equipo viaje dos días antes de su próximo partido, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

Anteriormente, a la selección iraní solo se le permitía entrar en Estados Unidos un día antes de cada partido, una medida que llevó al entrenador a afirmar que Irán era "la selección más oprimida de todo el Mundial".

"Para el tercer partido de la selección iraní en Seattle, el 26 de junio, se le ha permitido entrar en Estados Unidos dos días antes del partido", declaró un portavoz del DHS.

"La selección iraní seguirá estando obligada a marcharse el mismo día en que termine el partido. Las medidas de seguridad y el protocolo generales siguen siendo los mismos. Seguimos comprometidos a garantizar que el torneo sea lo más seguro posible tanto para los jugadores como para el personal y los aficionados".

La FIFA y la selección iraní no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Irán expresó la semana pasada su intención de presentar una queja ante la FIFA por las restricciones de viaje a las que se ha visto sometida la selección, que se ve obligada a desplazarse desde su base para el torneo en Tijuana (México) para jugar en Estados Unidos. Las restricciones se producen en un contexto de fuertes tensiones entre Washington y Teherán tras una guerra de casi cuatro meses.

En marzo, el presidente Donald Trump afirmó que, aunque Irán era bienvenido a participar en el torneo, consideraba que no era apropiado que permaneciera allí entre partido y partido "por su propia vida y seguridad".