Menos señales

El nuevo presidente del banco central de Estados Unidos, Kevin Warsh celebró la primera conferencia de prensa de su mandato, señalando su intención de cambiar varios procedimientos operativos del banco. De hecho, cambios importantes fueron evidentes por la forma como la conferencia de prensa se llevó a cabo.

Antes de su nombramiento, el presidente Warsh le advirtió al banco central su preferencia por “más pensamiento, menos palabras.” Esta preferencia de inmediato resultó evidente en el comunicado final emitido al finalizar la reunión, porque este fue reducido a la mitad.

Además, el comunicado no contiene orientación sobre la dirección futura de la tasa de interés , mientras que el presidente Warsh dejó sin respuesta algunas preguntas sobre dicha expectativa. Esta predilección por menos información también resultó evidente por el hecho que el presidente Warsh dijo que no sometió el conjunto de proyecciones, como usualmente lo hacen los miembros de la junta. De esta manera, el nuevo presidente expresó su desacuerdo con este procedimiento, revelando también que las proyecciones de los otros miembros fueron sometidas “con lápiz”.

Finalmente, cambios ulteriores se basarán en las conclusiones de expertos internos y externos, mediante la creación de cinco grupos de trabajo: 1) comunicaciones, incluyendo la utilidad de las conferencias de prensa, 2) el balance general del banco central, 3) fuentes de datos, 4) cambios en la productividad, incluyendo la inteligencia artificial y 5) los conductores de la inflación.

*El autor es analista y consultor internacional, exdirector de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.