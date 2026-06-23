Abarrotes y tiendas alertan pérdidas de hasta 25 millones de pesos por Ley Seca

La aplicación de la Ley Seca durante el partido entre México y Chequia podría afectar las ventas de miles de pequeños comercios en la Ciudad de México, particularmente tiendas de abarrotes, minisúpers y establecimientos de conveniencia.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), se estima que la medida impactará entre 3,000 y 5,000 establecimientos, con pérdidas entre 4.5 y 25 millones de pesos en una sola jornada de alta demanda.

En este sentido, los encuentros de la Selección Mexicana suelen impulsar el consumo de bebidas y alimentos en pequeños comercios, por lo que la restricción preocupa al sector.

La Anpec reconoce la importancia de preservar el orden y la seguridad pública; sin embargo, considera que las restricciones no deberían perjudicar al comercio formal.

¿Cuándo y dónde aplicará la Ley Seca?

La Ley Seca aplicará el miércoles 24 de junio a las 3:00 pm y terminará el jueves 25 de junio a las 7:00 am.

La medida se limitará a algunas colonias de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, entre ellas las colonias Tabacalera, Juárez, Centro, San Rafael y Cuauhtémoc.

Para los establecimientos que incumplan la disposición, las autoridades contemplan sanciones económicas. En caso de no cumplir con la Ley Seca, las multas pueden ir desde los 41,175 hasta los 293,275 pesos.