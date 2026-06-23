Alianza Conalep y TecNM favorece tránsito de estudiantes del Bachillerato Nacional a Educación Superior

⁠El titular de la SEP informó que ambas instituciones firmaron un convenio para establecer las bases pedagógicas y normativas que garanticen el pase de los estudiantes del Colegio al Tecnológico

Con este acuerdo abrimos las puertas para que las y los egresados del Conalep tengan acceso preferente a nuestras carreras de ingeniería: Ramón Jiménez, director general del TecNM

⁠México necesita que ningún joven se quede en el camino, que encuentre puertas abiertas para transformarse y transformar a su comunidad: titular del Conalep, Rodrigo Rojas

Con el propósito de fortalecer la educación tecnológica y ampliar las oportunidades de desarrollo académico de las y los jóvenes del país, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM) firmaron un convenio general de colaboración para establecer las bases pedagógicas, normativas y operativas que garanticen el libre tránsito académico de las y los estudiantes del Bachillerato Nacional a la Educación Superior, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El titular de la SEP señaló que este acuerdo también reconoce las competencias de las y los egresados del Conalep para su incorporación a los programas educativos que ofrece el TecNM y se alinea con los principios del Bachillerato Nacional, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha colocado a las y los jóvenes del país en el centro de su proyecto de nación. Destacó que la prioridad de su política educativa es asegurar el acceso, la permanencia y brindar oportunidades reales para toda una generación de estudiantes.

Durante la firma del convenio, el director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, celebró esta alianza estratégica y destacó que México necesita que ningún joven se quede en el camino, sino que encuentre puertas abiertas para transformarse y contribuir a la transformación de su comunidad.

Afirmó que la educación de calidad es una responsabilidad histórica compartida por las instituciones educativas del país y expresó que “es un privilegio encontrar aliados como el TecNM, que comparten esta visión y entienden que la educación de calidad es resultado del trabajo conjunto. Los acuerdos que hoy firmamos son fruto de una convicción común: lograr que las trayectorias educativas sean cada vez más sólidas, accesibles y con mayores oportunidades de éxito”.

Por su parte, el director general del TecNM, Ramón Jiménez López, señaló que los principios que guían a la institución son el humanismo, la justicia social y la democracia, lo que obliga a garantizar que ningún joven en México se quede sin acceso a la educación. Agregó que la misión es llevar oportunidades educativas a cada rincón del país.

Destacó que esta acción busca formar no solo técnicos competentes, sino también ciudadanos comprometidos con su país y profesionistas que pongan el conocimiento tecnológico al servicio del pueblo, sin barreras.

“Con este acuerdo abrimos las puertas para que las y los egresados del Conalep tengan acceso preferente a nuestras carreras de ingeniería. Estamos creando un ecosistema educativo integrado que optimiza los recursos públicos y multiplica las oportunidades de crecimiento profesional y movilidad social para miles de jóvenes, quienes representan la fuerza transformadora del presente”, afirmó Jiménez López.

Este convenio iniciará en la Ciudad de México y, de manera gradual, se replicará en los planteles del Conalep y del TecNM en todo el país, lo que permitirá que las y los egresados del Colegio encuentren opciones educativas acordes con sus intereses académicos, profesionales y de ubicación geográfica.

En el acto protocolario también se llevó a cabo la firma de un convenio específico entre el Conalep y el Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero (TecNM GAM), con el propósito de poner en marcha la fase piloto que permitirá el libre tránsito académico de las y los estudiantes del Conalep hacia la educación superior.