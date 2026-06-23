Peso mexicano cae 1.12% ante el dólar por apuestas sobre una Reserva Federal más restrictiva

El peso mexicano se depreció este martes ante un fortalecimiento del dólar. La divisa local cayó en un mercado atento a la información sobre la guerra en Oriente Medio, mientras los operadores apostaban por una Reserva Federal (Fed) más restrictiva

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.5690 unidades por dólar. Frente a un cierre de 17.3738 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para el peso una caída de 19.52 centavos o de 1.12 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.6041 unidades y un nivel mínimo de 17.3656. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense, con seis monedas, subía 0.36% a 101.39 puntos.

"La moneda local se ve afectada por el fortalecimiento del dólar y un menor apetito por activos de mayor riesgo. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.40 y 17.55 ⁠unidades por dólar, respectivamente", dijeron en una reporte los analistas de Monex.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Irán había aceptado someterse a inspecciones nucleares "infinitas". Los comentarios fueron desmentidos por el gobierno iraní, lo encendió las alarmas sobre posibles desacuerdos en los diálogos de paz.

La presión se acentuó después de que el jefe de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, advirtió que la inflación va "por mal camino". Esto reforzó el contraste entre las apuestas por una Fed más restrictiva y un Banxico que terminó si ciclo de recortes de tasas.

Mientras tanto, los operadores esperan la publicación del dato clave del índice de precios del gasto en consumo personal o PCE, el indicador de inflación más seguido por la Fed, que le dará al mercado mayor claridad sobre la trayectoria de la tasa clave.