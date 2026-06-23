Portugal golea y CR7 inicia sus récords en el Mundial 2026

Portugal consiguió su primer triunfo en la Copa del Mundo 2026 al aplastar 5-0 a Uzbekistán en el Estadio Houston, ante 68,777 espectadores.

Los lusitanos aún no garantizan su boleto a dieciseisavos de final, luego de que iniciaron el torneo con empate 1-1 contra República Democrática del Congo. Sin embargo, dieron un importante paso en la tabla y también en su autoestima.

La actuación más destacada fue la de su capitán, Cristiano Ronaldo, quien colaboró con un doblete (6’ y 39’) para iniciar su propio libro de récords en este Mundial. Las otras anotaciones fueron de Nuno Mendes (17’), Rafael Leao (87’) y un autogol de Abduvohid Nematov (60’).

Paso histórico

A partir de ahora, CR7 es el primer futbolista de la historia en anotar en seis Copas del Mundo, un legado que comenzó hace dos décadas en Alemania y que siguió en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

El exdelantero del Manchester United y Real Madrid marcó un gol en 2006, otro en 2010 y uno más en 2014. Se destapó en 2018 con cuatro y volvió a marcar uno en 2022.

Con el doblete en lo que va de la edición 2026, se unió al grupo de goleadores de doble dígito en la historia de las Copas del Mundo, llegando a un total de 10.

Hasta ahora, son 17 futbolistas los que han anotado 10 o más goles en la historia de los Mundiales. Cristiano Ronaldo es el único portugués en esa lista, pues con el doblete contra Uzbekistán superó los nueve que logró Eusebio en una sola edición (1966).

Otro récord conseguido en Houston este 23 de junio es que se convirtió en el segundo jugador de mayor edad en anotar en Mundiales.

El camerúnes Roger Milla ostenta la marca con 42 años y 39 días en 1994, mientras que el ‘Bicho’ lo hizo con 41 años y 138 días.

No obstante, sí es el goleador más veterano en la historia de los Mundiales en cuanto a dobletes. Superó los 38 años y 363 días del argentino Lionel Messi, que ostentó el récord por un solo día, luego de las anotaciones que le marcó a Austria este 22 de junio.

Apoyo al equipo

“Estoy muy contento, pero para mí lo más importante fue nuestro trabajo y la confianza que demostramos. El equipo rindió muy bien y mejoró muchísimo”, declaró Cristiano, recordando el empate inicial contra República Democrática del Congo.

“Como dice el refrán: no hay mal que por bien no venga. Obviamente, hablando a manera personal, los récords siempre son agradables, pero mi objetivo siempre es ayudar a la selección a alcanzar sus objetivos”.

CR7 debutó en Mundiales a los 21 años. Su primera anotación fue de penal contra Irán en la fase de grupos de 2006, en ese entonces, tomando la confianza que le cedieron jugadores experimentados como Luis Figo y Pedro Pauleta.

En 2010 y 2014 también marcó un solo gol en fase de grupos, contra Corea del Norte y Ghana, respectivamente.

Fue en 2018 cuando tuvo un inicio espectacular al marcar hat-trick contra España y una anotación más contra Marruecos en fase de grupos.

Su octava anotación cayó en 2022 para cerrar una apretada victoria (3-2) sobre Ghana también en primera ronda. La novena y la décima se firmaron cuatro años después en territorio estadounidense.

El último partido de Portugal antes de iniciar la ronda de eliminación directa del Mundial 2026 será el 27 de junio, contra Colombia, en el Estadio Miami.

Uzbekistán, por su parte, perderá toda posibilidad de avanzar a dieciseisavos de final si este mismo 23 de junio República Democrática del Congo derrota a Colombia en el Estadio Guadalajara, en el cierre de la segunda jornada del Grupo K.

Futbolistas con 10 o más goles en la historia de los Mundiales

(Hasta el partido Portugal vs Uzbekistán del 23 de junio de 2026)