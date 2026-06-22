Caso pato Merlín: ¿Qué debes saber para registrar tu marca ante el IMPI?

El pato Merlín, que ganó notoriedad durante las celebraciones del Mundial, apareció en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañado de su dueña, Karla Ivette Gómez y su familia.

Karla Gómez comentó que busca hacer el registro de marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

“Estamos haciendo el registro, se va a hacer el día de hoy”, mencionó Karla Ivette durante la mañanera.

Además, señaló que no tiene interés en realizar colaboraciones comerciales con otras empresas; sin embargo, hará la excepción con la Cooperativa Pascual, para impulsar el consumo nacional.

Foto: Cortesía

Lineamientos para el registro de marca

El interés por registrar al pato Merlín ante el IMPI, cobra relevancia sobre la importancia de proteger la imagen de un personaje cuando se vuelve viral y evitar que terceros lucren con su identidad.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), existen lineamientos para hacer registro de una marca. Entre los elementos que no pueden registrarse se encuentran:

Nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios.

Palabras o expresiones genéricas.

Formas tridimensionales de dominio público.

Hologramas que formen parte del dominio público.

De acuerdo con el IMPI, el tiempo para realizar el registro de marca, contempla diferentes etapas. El trámite incluye un examen de forma de aproximadamente cuatro meses y un examen de fondo de tres meses, por lo que el proceso puede concluir en cerca de siete meses. Una vez registrada, tendrá una vigencia de 10 años, el cual puede renovarse.

Es por ello, en que casos como el del pato Merlin, la propiedad intelectual cobra relevancia para proteger la identidad y evitar que terceros lucren con la imagen.

¿Cómo se hace el registro de marca?

El registro se puede hacer tanto en línea como presencial. En caso de hacer la solicitud virtual, se realiza en el sitio oficial del IMPI y es necesario contar con el CURP y la e.firma.

El precio por registrar la marca es de 3,126.40, ya con IVA, pero varía de acuerdo a la clasificación.

Estos son los pasos para hacer el registro de manera preferencial:

Llenar la solicitud. Adjuntar los anexos correspondientes. Realizar el pago en ventanilla bancaria o por transferencia electrónica. Acudir a las oficinas autorizadas. Presentar la solicitud y sus anexos. Guardar el acuse de recibo. Consultar periódicamente MARCANET para conocer el estatus del expediente. Esperar la respuesta del Instituto ya que puede ser notificado en el domicilio o a través de la Gaceta de la Propiedad Industrial.