Wall Street cae por apuestas de una Fed más restrictiva; sector tecnológico lideró el descenso

Los tres principales índices de Wall Street terminaron con pérdidas las negociaciones de este martes. Los índices bajaron, con el S&P 500 y el Nasdaq presionados por las tecnológicas y los inversionistas apostando por una Reserva Federal (Fed) más restrictiva.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 0.09% a 51,666.84 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, perdió 1.44% a 7,365.46 puntos, mientras que el Nasdaq bajó 2.21% hasta 25,587.04.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Irán había aceptado someterse a inspecciones nucleares "infinitas". Los comentarios fueron desmentidos por el gobierno iraní, lo encendió las alarmas sobre posibles desacuerdos en los diálogos de paz.

La presión se acentuó después de que el jefe de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, advirtió que la inflación va "por mal camino". Esto amplió las caídas en el mercado, especialmente en el sector tecnológico, sensible a los entornos de tasas de interés más altas.

Los inversionistas apuestan por una Fed más restrictiva ante las recientes señales de inflación, en espera del reporte clave del índice de precios del gasto en consumo personal, el indicador favorito de precios del banco central, que dará más claridad al mercado.

Seis de los 11 sectores del S&P 500 cerraron con ganancias, con el defensivo consumo básico (+1.77%) liderando las ganancias, seguido por cuidado de la salud (+1.37%). Las compañías de tecnologías de la información (-3.66%) encabezaron las pérdidas.