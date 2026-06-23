Portugal golea 5-0 a Uzbekistán con un doblete de Cristiano Ronaldo

Con un doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal dijo presente en el Mundial y venció 5-0 a Uzbekistán, en su segundo duelo mundialista disputado en Houston, donde el Comandante se consagró como el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo.

Los goles portugueses este martes llegaron con Ronaldo a los 6 y a los 39 minutos, una anotación de tiro libre de Nuno Mendes (17'), un potente disparo de derecha de Rafael Leão (87') y un autogol de Abdukodir Khusanov (60').

Los muchachos de Roberto Martínez volvieron a su mejor versión, con un medio campo sólido, armador de juego, donde todos participaban. Bruno Fernandes y Vitinha controlaron ritmo y posesión. Esta vez, entendiéndose con CR7, a diferencia de en su debut con RD Congo.

Uzbekistán, de la mano de Fabio Cannavaro y por primera vez en un Mundial, tuvo algunos chispazos, con un gol anulado y, aunque siempre quiso atacar, la Seleção contuvo con eficacia.

En la última jornada de la fase de grupos, Portugal, con 4 puntos en el grupo K, definirá su clasificación ante una prometedora Colombia el 27 de junio en Miami. Uzbekistán, sin puntos y con un pie afuera, se medirá con RD Congo en Atlanta.

Alineaciones:

Portugal:

Diogo Costa - Joao Cancelo (Nélson Semedo 46), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes - Pedro Neto (Francisco Chico Conceicao 46), Joao Pedro Goncalves Neves (Bernardo Silva 76) - Bruno Fernandes, Vítor Ferreira (Rafael Leão 83), João Félix (Francisco Trincão 64) - Cristiano Ronaldo (cap).

DT: Roberto Martinez.

Uzbekistán:

Abduvakhid Nematov - Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustamjon Ashurmatov - Behruzjon Karimov (Sherzod Esanov 90+2), Odiljon Hamrobekov (Akmal Mozgovoy 46), Otabek Shukurov (Ruslanbek Jiyanov 90+2), Sherzod Nasrulloev (Khozhiakbar Alidzhanov 46) - Abbosbek Fayzullayev (Igor Sergeev 73), Eldor Shomurodov (cap) - Azizjon Ganiev.