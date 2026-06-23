Registro de marca: qué sí y qué no puedes registrar ante el IMPI

Uno de los errores más frecuentes entre emprendedores es posponer el registro de marca hasta que el negocio ya está en operación. El problema surge cuando el nombre, logotipo o producto ya fue registrado por un tercero, lo que puede derivar en conflictos legales y pérdidas económicas.

Por ello, construir la identidad comercial sin haber registrado la marca puede representar una pérdida de tiempo e inversión, pero antes del registro es necesario que conozcas qué sí y qué no puedes registrar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Existen impedimentos legales para registrar una marca que van desde palabras, formas e incluso olores que no cumplen con los requisitos para ser protegidos por la propiedad intelectual.

“Una mala elección dentro de lo que es la marca nos puede generar conflictos legales o bien, si ya tenemos un nivel avanzado de nuestro negocio tendríamos que cambiar por completo la identidad comercial y eso nos va a traer una afección económica importante”, comenta Mayra Mendoza, maestra en derecho corporativo durante un evento entre empresarios y el IMPI.

Beneficios al registrar una marca

Registrar una marca ofrece diversos beneficios para los negocios, debido a que al registrar un nombre, logo, producto o servicio, cuenta con exclusividad para fines comerciales.

Mayra Mendoza menciona que el registro de marca en el IMPI funciona a nivel nacional, ya que en caso de internacionalizarse, se requiere buscar la protección de otros países.

Una buena marca nos puede generar reconocimiento, un mejor nivel de reputación y por supuesto, un valor económico hacia el negocio”.

Guía para identificar si es viable hacer el registro de marca

Los nombres y logos son algunos elementos que se pueden registrar, pero también existen otros elementos que pueden ser protegidos mediante la propiedad intelectual.

El primer paso para registrar una marca, es identificar qué se puede constituir como una marca:

Elementos que se pueden registrar ante el IMPI Palabras y denominaciones: Términos, nombres propios o de fantasía. Letras y números: Letras, números o combinaciones. Diseños o imágenes: Diseños, figuras o elementos gráficos. Combinaciones de signos: Combinaciones de palabras, diseños, letras, números, colores, etc. Formas tridimensionales: La forma de un producto o de su envase, empaque o envoltura. Sonidos: Sonidos, melodías o jingles. Olores: Aromas o fragancias que caracterizan a un producto o servicio. Multimedia: Combinaciones de imágenes, sonidos y textos. Movimiento: Animaciones de una figura o logotipo. Posicionamiento: La forma específica en la que está un signo en el producto o empaque. Imagen comercial: La apariencia total del producto o la presentación que la distingue en el mercado. Hologramas: Imágenes holográficas que distinguen productos o servicios.

Las marcas más fuertes suelen ser aquellas que menos describen el producto, porque hay una falsa idea de que las marcas deben decir lo que hacen al consumidor. La marca sirve para diferenciar, no para describir”.

Elementos que no pueden registrarse como marca

Para que un negocio o persona evite inconvenientes al momento de hacer el registro de marca, existen palabras y elementos que no se pueden registrar, de acuerdo con el artículo 173 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Las palabras genéricas que describen el producto como zapatos, helados o café, por ejemplo, no se pueden registrar ya que todos los competidores lo utilizan.

“Pareciera que es un aspecto básico, pero la realidad es que todavía encontramos elementos muy genéricos…ninguna persona puede apropiarse de manera exclusiva las palabras que los demás necesitan para identificar sus propios productos”, explica Mayra Mendoza.

Lo mismo ocurre cuando se quieren registrar nombres con descripciones o funciones de un producto, por ejemplo, no es posible registrar “café orgánico” o “textura suave”, debido a que son descripciones de uso común entre los competidores y carecen de elementos distintivos.

Tampoco pueden registrarse signos que imiten escudos, banderas o emblemas de cualquier país, estado o municipio. Asimismo, están prohibidos los signos, símbolos o elementos que pertenezcan a organizaciones reconocidas oficialmente.

Además, los signos que reproduzcan sellos oficiales de control o garantía sin autorización, al igual que las medallas o premios obtenidos están prohibidos para el registro de marca. Aunado a las monedas y billetes.

La especialista también recomienda no crear marcas que se parezcan a otras o que tengan el mismo nombre pero con un diseño distinto.

Recomendaciones antes de presentar la solicitud

Registrar una marca genera protección al negocio, por lo que la especialista invita a los empresarios a no aplazar el trámite.

“Hay que tener identificado lo que se va a registrar, tener un nicho de mercado y conocer a los competidores”, expresa Mayra Mendoza para que los negocios se anticipen con el registro de marca.

La especialista recomienda realizar las siguientes acciones antes de presentar la solicitud:

Identificar los elementos a registrar.

Conocer los productos o servicios que se quieren distinguir.

Realizar una búsqueda en la lista de los registros de marca.

Analizar si puede recaer en algún impedimento legal.

Cabe mencionar que el trámite puede hacerse en línea o de forma presencial en las oficinas de la institución. El costo por el trámite es de 3,126.40 pesos con IVA, pero puede modificarse con base en la clasificación.