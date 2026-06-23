Van por certificación de competencias laborales para 80,000 trabajadores del ISSSTE

La certificación de la experiencia laboral de miles de trabajadores del sector salud será el objetivo central tras la firma de un acuerdo de colaboración concretado entre el Sindicato Nacional Progresista de Trabajadores del ISSSTE y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.

El alcance del proyecto, que promueve un sindicato disidente, contempla una meta de certificación orientada a un universo potencial de 80,000 trabajadores a nivel nacional, de los cuales se estima que una primera fase prioritaria abarca al 10% de la plantilla, equivalente a personas que ingresaron en las décadas de 1980 y 1990 y se encuentran en una etapa intermedia de su vida laboral. Tan solo en la Ciudad de México, el esquema proyecta atender a 4,000 empleados en el corto plazo.

Con la suscripción de este documento, la organización sindical se constituye de forma oficial como una Entidad de Certificación y Evaluación, además de instalar su propio Comité de Gestión por Competencias, lo que le permitirá diseñar las normas y estándares específicos aplicables a las distintas áreas del organismo médico.

Hilario Ramírez Chávez, secretario general del sindicato, señaló que esta iniciativa responde a una demanda de los trabajadores que cuentan con años de experiencia pero carecen de documentación oficial que la respalde, lo cual frena su crecimiento en el escalafón laboral.

Por su parte, la directora nacional del Conocer, Guillermina Alvarado Moreno, explicó que la estrategia busca validar el conocimiento práctico que el personal ya posee, sin necesidad de cursar capacitaciones desde cero.

Las áreas de competencia que se integrarán en el programa de certificación abarcan sectores transversales como la atención al usuario, transparencia, equidad de género y trabajo en equipo.

De manera específica, el acuerdo tendrá aplicación directa en el personal hospitalario, administrativo, operadores de transporte y ambulancias, así como en los trabajadores de las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, en concordancia con los lineamientos del Sistema Nacional de Cuidados.

El proceso para acceder a la certificación requerirá que los trabajadores interesados demuestren antigüedad en sus puestos y aprueben un proceso previo de alineación y evaluación formal de sus aptitudes.