Bolsa mexicana registra una quinta caída consecutiva; acumula pérdida de 2.39% en el periodo

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este martes. Los índices locales bajaron por quinta jornada consecutiva, siguiendo la dirección de sus pares de Wall Street, en un mercado que evaluaba las expectativas para las tasas de la Fed.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, descendió 0.41% a 66,848.42 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdió 0.44% al nivel de 1,344.65 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de la minera Grupo México, con 1.97% a 205.9 pesos, seguida por la cementera Cemex, con 1.93% a 21.34 pesos, y el conglomerado Grupo Carso, con 1.71% a 135.73 pesos.

Las bolsas locales cayeron por quinta jornada consecutiva, con Grupo México encabezando el descenso ante el retroceso de los precios de los metales y el avance del dólar. En el periodo, el S&P/BMV IPC acumuló un retroceso de más de 1,600 puntos o 2.39 por ciento.