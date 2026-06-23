Mayo marca nueva contracción en la venta de autos en Querétaro

Querétaro, Qro. La venta de vehículos registró una nueva caída en mayo, después de haber logrado una recuperación durante abril.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) reportó 2,853 unidades nuevas que se colocaron en el estado durante el quinto mes, representando una reducción de 0.6% a tasa anual.

Querétaro se colocó como el mercado 12 entre las 32 entidades federativas, representa un retroceso luego de que en abril había retomado la décima posición nacional.

De enero a mayo del 2026, se comercializaron 14,116 vehículos cero kilómetros, manteniendo un saldo negativo, de -1.1%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, explicó la presidenta de la AMDA en Querétaro, Laura Rodríguez Miranda.

“Desafortunadamente seguimos a la baja respecto al año 2025, revisando los comparativos de AMDA y durante mayo se registró una baja de 0.6%, mientras que en el acumulado de enero a mayo el decremento ha sido de 1%”, expresó.

La empresaria compartió que en el sector existe preocupación por la baja actividad y estiman que las condiciones mejorarán en el segundo semestre.

La primera fase del 2026 ha sido compleja para un nicho que desde 2025 arrastró una debilidad en el mercado. La expectativa es que el resto del año le permita, al menos, igualar las cifras alcanzadas en el 2025.

“La verdad que estamos preocupados porque no ha sido un año sencillo, ha sido un año de muchos retos en el tema de ventas, sentimos que el mercado sigue un poco contracturado y esperamos que el siguiente semestre del año nos permita un poco más, generar números más positivos y que, por lo menos, igualemos el 2025”, declaró.

Las unidades comercializadas de enero a mayo se vendieron principalmente en la Zona Metropolitana, 83.3% se colocó en los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués.

De las 14,116 unidades colocadas en el año, 57.8% (8,153) corresponde a camiones y vehículos de usos múltiples, la mayoría son unidades usos múltiples; y 42.2% (5,963) son automóviles, principalmente por la demanda de unidades compactas, además de los subcompactos, de lujo y deportivos.

Con las ventas acumuladas la entidad participó con 2.4% del mercado nacional, situándose en el lugar 13 frente al resto de entidades.

La reducción anual que registró la comercialización en mayo llega tras un crecimiento de 11% en abril, lo que significó la primera variación positiva en el año.