Ebrard propone excluir productos de una posible revisión anual del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, propuso este martes excluir ciertos productos en el escenario de que se decida hacer revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El Artículo 34.7 del T-MEC estipula el 1 de julio de 2026 como fecha para la celebración de la primera revisión conjunta, con el objetivo de evaluar su funcionamiento, formular recomendaciones y, en caso de ser necesario, adoptar medidas pertinentes.

El T-MEC está programado para finalizar 16 años después de su entrada en vigor (1 de julio de 2036), a menos que las tres partes del T-MEC confirmen que desean continuar el acuerdo a través de un proceso de “revisión conjunta”.

Entrevistado después de la presentación de la Indicación Geográfica del Aguacate “Franja Michoacán”, en la Ciudad de México, Ebrard se enfocó en explicar las dos opciones más factibles: la revisión para mantener el tratado por 16 años o iniciar revisiones anuales para evitar que el T-MEC concluya en 10 años.

“En cualquiera de los dos casos, el tratado sigue vigente por 16 o 10 años. Eso es lo primero que hay que tener claro, para que dimensionemos”, dijo.

Ebrard recordó que Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, ha reiterado que su país no tiene la intención de renovar en forma automática el T-MEC y agregó aspectos sobre si el presidente Donald Trump prefiere iniciar negociaciones anuales con un horizonte de una década.

“Entonces la cuestión es cómo va a ser esa revisión; porque si no, puedes generar mucha incertidumbre”, advirtió.

Ebrard planteó que se debe precisar y acotar qué productos se van a revisar, porque las empresas realizan inversiones multianuales considerando las reglas de origen, las cuales determinan el grado de contenido regional para gozar de las preferencias arancelarias en América del Norte.

“Cualquiera de esos puntos, te lleva a procesos que toman varios años. Entonces, si tú quieres tener inversión para que esos procesos ocurran, no le puedes decir al inversionista: ‘Oye, cada año voy a ver si sí o no’. Entonces, tendríamos que manejar claramente qué se excluye de esa revisión o qué se incluye”, dijo.

En la reunión ministerial del próximo 1 de julio, se presentarán cada una de las cartas escritas separadamente por Trump; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en las que anunciarán el seguimiento que quieren darle al T-MEC.

“El embajador Greer ha dicho en varias intervenciones que ellos no piensan una extensión automática de 16 años. Eso ya lo ha dicho en muchos foros, pero vamos a esperar el día primero para ver cuál será la comunicación oficial”, dijo Ebrard.

El funcionario descartó una tercera opción: la cancelación del T-MEC en un semestre. “Tu peor escenario es que siga 10 años. Si Estados Unidos, Canadá o México ya se hubiesen querido retirar, tendríamos que haber notificado hace seis meses, que ya no queremos el tratado, eso ya no ocurrió”.

Al igual que todos los acuerdos comerciales, el T-MEC prevé la retirada en cualquier momento con un preaviso de seis meses. Esta disposición no modifica la estructura constitucional de Estados Unidos en lo que respecta a la conducción de la política comercial.

“Entonces, ¿cuáles son las opciones? Son esas dos. ¿Qué riesgos vemos? Bueno, más bien el reto es que tenemos un gobierno en Estados Unidos que tiene una idea del mundo que no es el libre comercio. Y la proeza mexicana es sobrevivir a las actuales relaciones comerciales, que en buena medida se basan en ese concepto, en la nueva etapa que es muy proteccionista”.

Terminó con este mensaje: “Hasta hoy lo estamos logrando, nadie está mejor que México hoy, somos el exportador número uno que paga menos aranceles. Entonces, ahora nuestra meta será algo similar en esta nueva etapa. No me adentraría yo a la especulación, porque vamos a ver ahora”.