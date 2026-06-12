IMPI pide verificar identidad de inspectores y aclara que no habrá clausuras

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) llamó a los negocios a no dejarse engañar por supuestos inspectores y verificar la identidad de cualquier persona que acuda a realizar una revisión.

El organismo advirtió que podrían presentarse casos de personas que intenten hacerse pasar por funcionarios para extorsionar a comercios, por lo que pidió extremar precauciones.

Es importante que la ciudadanía no se deje sorprender ni extorsionar por falsos inspectores que pretendan actuar en nombre del IMPI”, señaló en un comunicado.

De acuerdo con el IMPI, todo su personal debe estar plenamente identificado con gafete oficial con fotografía, además de portar vestimenta institucional con logotipos visibles. También señaló que los negocios pueden corroborar si se trata de un servidor público consultando el portal de Nómina Transparente del Gobierno de México.

“Cualquier actuación fuera de este marco debe considerarse irregular y puede ser denunciada ante las autoridades correspondientes”.

No se realizarán inspecciones

En el comunicado, el organismo reiteró que no realiza inspecciones aleatorias ni clausuras de establecimientos por la transmisión de partidos del Mundial, y que cualquier visita de verificación solo ocurre a petición de los titulares de derechos.

El instituto no realizará clausuras de establecimientos ni llevará a cabo revisiones de manera aleatoria”.

En este contexto, exhortó a los dueños de restaurantes, bares y comercios a informarse a través de canales oficiales y no caer en posibles fraudes o actos de extorsión.

Además, recordó que, aunque no haya operativos generalizados, la transmisión de eventos deportivos sin contar con los derechos correspondientes sigue siendo una infracción, por lo que recomendó cumplir con la normativa vigente.

“Estas conductas pueden constituir infracciones en materia de derechos de autor y derechos conexos, afectando directamente a quienes legítimamente poseen dichos derechos”.

MPI y Concanaco abren canal contra falsos inspectores

Además, el IMPI y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) anunciaron la creación de un canal directo para atender denuncias por extorsiones, simulaciones y falsos inspectores durante el Mundial de 2026.

La medida busca proteger a comercios, restaurantes, hoteles y negocios familiares ante posibles abusos, en un contexto donde se espera una importante derrama económica por el torneo.