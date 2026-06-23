Selección Mexicana descarta relajación e insiste en hacer historia

La Selección Mexicana ya tiene asegurado el combo perfecto de la Copa del Mundo 2026 antes de enfrentar a Chequia: liderato de grupo y boleto a dieciseisavos de final.

El Tri venció 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur para alcanzar dichos beneficios. Le resta enfrentar a Chequia este 24 de junio en el Estadio Ciudad de México para cerrar la fase de grupos y aspirar a un récord de nueve puntos, algo que no ha conseguido en toda su historia en Mundiales.

Pese a tal panorama, los futbolistas mexicanos no pierden el piso. Así lo expresaron Alexis Vega, Orbelín Pineda y Roberto ‘Piojo’ Alvarado desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) un día antes del duelo contra los checos.

“No hemos conseguido nada. La verdad es que la tensión se siente porque somos futbolistas y seres humanos, se siente esa gran tensión de dar lo mejor por nuestro país y nuestra selección, pero no hemos ganado nada”, contestó Pineda a El Economista.

“Estamos muy tranquilos. Sabemos que ya estamos en la siguiente ronda, pero no nos queremos relajar. Queremos ganar el partido, sabemos que es un rival complejo, pero queremos seguir jugando como lo venimos haciendo”, añadió Vega.

El ‘Piojo’, por su parte, describió que el enfoque está totalmente sobre el próximo partido y no en quién sería su oponente en la ronda de eliminación directa.

“No nos hemos fijado tanto en quién nos pueda tocar. Vamos día a día, tratando de pensar en el partido de Chequia y después el que nos toque, creo, en esas instancias del Mundial, cualquier rival es difícil y pienso que como nos tocará acá en casa, quizás, pueda ser una ventaja para nosotros”.

Récord a la vista

Contra Chequia, la Selección Mexicana buscará imponer una marca inédita en sus 18 participaciones en Copas del Mundo: tres victorias en fase de grupos.

No lo consiguió ni siquiera en sus ediciones anteriores como local. En 1970 venció 4-0 a El Salvador y 1-0 a Bélgica, pero empató 0-0 ante Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). En 1986 venció 2-1 a Bélgica y 1-0 a Irak, pero empató 1-1 ante Paraguay.

“Tenemos una gran oportunidad el día de mañana de ganar estos tres puntos y pensar en ir partido tras partido”, mencionó Orbelín Pineda al respecto.

Los dirigidos por Javier Aguirre ya cumplieron con las dos primeras victorias, ante Sudáfrica en Ciudad de México y ante Corea del Sur en Guadalajara. En el cierre de fase de grupos volverá al ‘Coloso de Santa Úrsula’, esperando el respaldo de más de 80,000 aficionados.

México lídera el ranking de mejores defensas del Mundial 2026 con cero goles recibidos en dos partidos, igual que las potencias España y Argentina. Es una estadística que quieren extender ante Chequia.

“Contra Corea pudimos mejorar algunas partes defensivas y creo que arriba tenemos que seguir trabajando. En las que tengamos, ser contundentes para seguir avanzando. Creo que mañana va a ser un gran partido”, subrayó Alexis Vega.

El único Mundial en el que México logró tres victorias fue 1986, aunque dos fueron en fase de grupos y la tercera en octavos de final contra Bulgaria, precisamente en el Estadio Ciudad de México.

Presencia de Guillermo Ochoa

Otro tema fue la posible presencia de Guillermo Ochoa contra Chequia. El experimentado portero fue suplente de Raúl ‘Tala’ Rangel en los primeros partidos, pero se prevé que arranque ya con el liderato y boleto a dieciseisavos asegurados.

“Si le tocara jugar, creo que todos estaríamos tranquilos y felices. Obviamente, sabemos que ‘Tala’ está haciendo las cosas de la mejor manera y, si llegara a ser el caso, creo que también él lo tomaría de buena manera. Hay buen ambiente y creo que al que le toque jugar lo va a hacer muy bien”, opinó ‘Piojo’ Alvarado.

“Sabemos de la leyenda que es Memo. Si el ‘Vasco’ toma esa decisión, creo que todo el grupo se pondría feliz por la calidad de persona y jugador que es. Sabemos que está preparado por si se le llega a presentar la oportunidad”, complementó Vega.

Ochoa cumplirá 41 años antes de que acabe el Mundial (13 de julio) y en entrevistas recientes aseguró que se retirará cuando termine el torneo.

Está en su sexto Mundial tras haber sido convocado desde Alemania 2006, aunque sobre cancha sólo ha estado en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Durante el último entrenamiento antes de enfrentar a Chequia, se vio a Javier Aguirre acompañando de cerca el entrenamiento de porteros del Tri, posición en la que también compite Carlos Acevedo.