Michoacán encabeza la reducción del rezago educativo a nivel nacional

Michoacán logró colocarse como la entidad del país que más avanzó en la reducción del rezago educativo, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que ubica al estado como el primero a nivel nacional en la mejora de este indicador clave para el desarrollo social.

El estudio, basado en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, revela que la entidad dejó atrás posiciones históricamente rezagadas para situarse a la cabeza en la disminución del atraso educativo, superando incluso a estados como Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México y Nuevo León.

Autoridades estatales atribuyen este avance a una estrategia centrada en el trabajo directo en las comunidades y en las escuelas, con acciones orientadas a garantizar la asistencia de estudiantes, fortalecer el acompañamiento pedagógico y evitar el abandono escolar.

La reducción del rezago educativo se integra además a la estrategia del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que plantea a la educación como uno de los pilares para construir bienestar social y abrir mayores oportunidades de desarrollo para niñas, niños y jóvenes.

Además, por primera vez en más de una década, Michoacán cerró un ejercicio fiscal sin observaciones por desvío de recursos o daño patrimonial en el manejo del gasto educativo, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El Gobierno michoacano sostuvo que la estabilidad financiera y el orden administrativo en el sistema educativo han permitido enfocar los esfuerzos en lo fundamental: que más estudiantes permanezcan en las aulas y concluyan sus estudios, consolidando una tendencia de mejora sostenida en los indicadores educativos del estado.