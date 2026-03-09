Ganaderos en México proyectan que la producción de carne de bovino crecerá 6% al cierre de 2026

Al cerrar filas con el gobierno federal para la suspensión de importaciones de carne de países con quienes nuestro país no tiene acuerdos comerciales, el sector ganadero en México proyectó que la producción de carne de bovino crecerá alrededor del 6% al cierre del 2026, para alcanzar los 2.3 millones de toneladas.

Con este volumen, permitirá al sector recuperar la autosuficiencia de México en la proteína de la res, aseguró Homero García de la Llata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), luego de mencionar que México produce más de 2.2 millones de toneladas de carne de bovino al año, consolidándose como uno de los productores relevantes a nivel internacional.

En el marco de la celebración del Día Nacional de la Ganadería, el dirigente de la CNOG manifestó su respaldo total a las decisiones económicas y sanitarias implementadas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante Julio Berdegué Sacristán, Secretario de Agricultura, la dirigencia ganadera reconoció la decisión presidencial de retirar la carne de res del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

García de la Llata aseguró que esta medida es fundamental para fortalecer el equilibrio del mercado interno y proteger a los productores nacionales frente a las distorsiones de precios.

Incluso, el presidente de la CNOG destacó la inversión en infraestructura estratégica en estados exportadores como Sonora, Coahuila y Durango, donde ya operan proyectos de engorda y producción de carne para generar mayor valor agregado.

Recientemente la industria cárnica anunció que las exportaciones de carne de bovino han incrementado, dando valor agregado al ganado (vivo) que se ha dejado de vender en Estados Unidos.

Homero García informó que ya existen mesas de trabajo para replicar este modelo en Tamaulipas y Chihuahua.

Las cifras presentadas durante el evento subrayan la relevancia económica de la actividad, que representa más del 43% del valor total de la producción agropecuaria nacional, con un valor superior a los 700,000 millones de pesos.

También, las compras de leche para el Bienestar, por parte del gobierno federal se han convertido en un referente de precio vital para miles de pequeños productores, permitiendo una competencia más justa en el mercado.

Un sector estratégico

La proteína animal (carne, huevo y leche) representa el 37% del consumo total de alimentos en México.

Por su parte, secretario de Agricultura, Julio Berdegué reconoció el "esfuerzo enorme" realizado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para frenar el avance del gusano barrenador del Ganado (GBG), una plaga que amenaza la estabilidad del sector.

Ambos coincidieron en que la alianza entre productores y Estado es la clave para que México recupere su soberanía en la producción de proteína animal.