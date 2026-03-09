Sarampión en México: Aumentan a 34 las muertes y superan 12,000 los contagios

El brote de sarampión en México continúa en aumento. La Secretaría de Salud informó que el número de fallecimientos por esta enfermedad viral ascendió a 34 en todo el país, luego de confirmarse la primera muerte en el estado de Sinaloa.

De acuerdo con el reporte más reciente de la Dirección General de Epidemiología, el país suma 12, 556 casos confirmados, tras registrarse 177 nuevos contagios, lo que equivale a casi siete infecciones por hora.

La enfermedad se ha detectado en 423 municipios de las 32 entidades federativas, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias.

Estados con más muertes por sarampión

Las defunciones confirmadas se distribuyen en 10 estados del país, con Chihuahua como la entidad con mayor número de casos mortales.

Chihuahua: 21

Jalisco: 4

Durango: 2

Sonora: 1

Michoacán: 1

Tlaxcala: 1

Ciudad de México: 1

Chiapas: 1

Guerrero: 1

Sinaloa: 1

Las muertes más recientes se registraron en Jalisco y Sinaloa, estados que presentan un incremento significativo en contagios durante 2026.

Jalisco y Chihuahua concentran los contagios

El informe epidemiológico señala que Chihuahua y Jalisco son los estados con mayor número de casos. Entre las entidades con más contagios destacan:

Chihuahua: 4,520 casos

Jalisco: 4,066 casos

Chiapas: 768 casos

Ciudad de México: 448 casos

Michoacán: 356 casos

Guerrero: 329 casos

Sinaloa: 299 casos

El crecimiento ha sido particularmente acelerado en Jalisco, donde los contagios aumentaron de 37 casos en septiembre de 2025 a más de 4,000 en marzo de 2026.

Campaña nacional de vacunación

Ante el incremento de casos, la Secretaría de Salud reforzó la Estrategia Nacional contra el Sarampión, con la que se han aplicado más de 26.7 millones de vacunas entre enero de 2025 y marzo de 2026.

Las autoridades hicieron un llamado a padres, madres y cuidadores para vacunar a niñas y niños de 6 meses a 12 años, grupo considerado de mayor riesgo.

La campaña se realiza en coordinación con instituciones del sector salud como:

IMSS

ISSSTE

IMSS-Bienestar

Pemex

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina

También se aplican vacunas a personas de 13 a 49 años que no cuenten con esquema completo.

¿Qué medidas preventivas han implementado en Edomex y CDMX?

Algunos gobiernos estatales han comenzado a implementar medidas adicionales.

En el Estado de México, autoridades educativas establecieron el uso obligatorio de cubrebocas en todas las escuelas, además de recomendar ventilación constante en las aulas y reforzar las medidas de higiene.

En la Ciudad de México, el gobierno capitalino desplegó brigadas de vacunación gratuitas con más de 50 módulos instalados en parques, plazas públicas y estaciones del Metro. Cada punto aplica entre 200 y 300 dosis diarias.

El avance del brote ocurre mientras organismos internacionales mantienen vigilancia sobre la situación epidemiológica en el país.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) revisará el próximo 13 de abril si México mantiene su estatus de eliminación del sarampión, un reconocimiento que podría verse comprometido ante el incremento de casos.

Mientras tanto, autoridades sanitarias insisten en que la vacunación es la principal herramienta para contener la propagación del virus y evitar nuevos fallecimientos.