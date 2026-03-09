Cualquier país que expulse a enviados de EU e Israel podrá navegar por estrecho de Ormuz: Irán

La ⁠Guardia Revolucionaria de Irán ⁠afirmó que cualquier país árabe o europeo que expulse ⁠a los embajadores ⁠de Israel y Estados Unidos de su territorio tendrá plena autoridad y libertad para atravesar el estrecho de Ormuz, informó el lunes la prensa estatal iraní.

La crisis en Oriente Medio ha paralizado el transporte marítimo y las exportaciones de energía a través del estrecho de Ormuz, por el que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado ⁠del mundo.

Cientos de ⁠barcos permanecen ⁠anclados a ambos lados de ⁠la vía marítima, mientras los mercados petroleros y navieros esperan cualquier señal de que la navegación pueda reanudarse a través del corredor.