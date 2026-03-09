Gobierno de Venezuela propone ley minera al parlamento, se espera que abra inversiones en el sector

El ⁠gobierno encargado de Venezuela envió una propuesta de regulación minera a la Asamblea Nacional ⁠que tenía previsto debatir el lunes, en la más reciente propuesta de un paquete de cambios respaldados por Estados Unidos destinados a abrir la economía a la inversión ⁠extranjera en petróleo y minerales.

La administración del ⁠presidente estadounidense Donald Trump ha apoyado una serie de medidas de la presidenta encargada Delcy Rodríguez para atraer inversores y estabilizar el país desde la redada estadounidense de enero que capturó al presidente Nicolás Maduro. Trump ha elogiado repetidamente a Rodríguez por cooperar con Estados Unidos.

Un borrador de la ley, visto por Reuters pero aún no publicado, deroga una ley de regulación minera de 1999 y otra sobre el oro de 2015, permite a empresas extranjeras y nacionales explotar oro, diamantes y tierras raras y aumenta las concesiones de 20 a 30 años.

Aunque los depósitos minerales siguen siendo propiedad del Estado, las disputas se resolverán mediante arbitraje internacional, según el borrador, que también crea nuevos cálculos impositivos para los proyectos mineros.

Es probable que la ley sea aprobada dado el control de la legislatura por parte del partido socialista gobernante. La norma requiere dos debates, en días diferentes, para su aprobación final. No hay fecha anunciada aún para ese segundo debate.

La visita la semana pasada a Caracas del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, es parte de los esfuerzos de Washington para abrir Venezuela a la inversión estadounidense, especialmente en petróleo, gas y minerales, mientras la ⁠administración del presidente Donald Trump intenta ejercer un mayor ⁠control sobre el país después ⁠de una incursión estadounidense en enero que capturó al presidente Nicolás Maduro.

Burgum, quien también dirige el Consejo ⁠de Dominio Energético de Estados Unidos, que se centra en impulsar la producción de energía de Estados Unidos, llegó para discutir las cadenas de suministro de minerales raros.

El Departamento del Tesoro emitió el viernes una licencia para permitir ciertas transacciones de la empresa minera estatal Minerven y sus subsidiarias de servicios de exportación, venta, compra, entrega o transporte de oro de origen venezolano con Estados Unidos, siempre que los contratos se rijan por la legislación estadounidense.

A pesar ⁠de contar con enormes reservas minerales, desde oro hasta mineral de hierro, bauxita y coltán, la producción venezolana se encuentra a una fracción de su capacidad, ya que las plantas necesitan urgentemente reparaciones importantes e inversión para ampliaciones y mejoras.