Djokovic regresa a cuartos en Indian Wells, tras 9 años

Novak Djokovic está presente en los cuartos de final en el desierto, luego de vencer al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 6-4, 1-6, 6-4. Terminó la sequía y regresa por primera vez desde 2017. Es el segundo partido consecutivo de esta semana en el que Djokovic necesita tres sets, tras superar un difícil primer set contra Kamil Majchrzak.

Djokovic, que está empatado con Roger Federer con la mayor cantidad de títulos en la historia del torneo, ha reconocido que le ha costado recuperar su mejor nivel en California en las últimas temporadas. El año pasado sufrió una derrota en la primera ronda ante Botic van de Zandschulp, y el sábado pasado lidió con molestias físicas en su victoria contra Majchrzak.

Sin embargo, a sus 38 años nunca se rinde y lo está demostrando en su décimo séptima participación en el torneo. Se enfrentará ahora al campeón defensor Jack Draper, quien frenó al argentino Francisco Cerúndolo 6-1, 7-5.

Desde que hizo su debut en Indian Wells en 2005, Djokovic ha registrado un récord de victorias y derrotas de 51-11 en el torneo, incluyendo un récord compartido de cinco títulos junto a Roger Federer, pero ha tenido dificultades para dejar su marca en este evento en los últimos años.

“Fue una gran actuación de Aleks. Nos conocemos. Hablamos el mismo idioma. Toda su familia es serbia. Es fantástico verlo hacerlo bien. Ha jugado un gran torneo hasta ahora. Sabía al comenzar el partido que si sacaba bien y sabía elegir bien sus momentos, sería difícil romperle el saque. De hecho, eso fue lo que pasó”, dijo Djokovic.

El 24 veces campeón de Grand Slam, que ha ganado un récord de cinco títulos en Indian Wells se refirió a Carlos Alcaraz y su capacidad de alcanzar récords en el Masters 1000.

"Puede conseguirlo. Tiene todo lo necesario en su juego, en su capacidad de adaptación a diferentes superficies, así como el nivel físico, de recuperación y de madurez que ha mostrado en estos años. Necesita mantener sano su cuerpo. Si lo consigue, es tan bueno que pueda ganar cualquier torneo en el que participe".

Novak podría cruzar con Alcaraz en las semifinales, un partido que rompería la igualdad (5-5) que mantienen en la historia.