En Puebla, darán incentivos a mipymes que instalen paneles solares

Puebla, Pue. El gobierno del estado dará incentivos fiscales a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que hagan la transición energética con la colocación de paneles solares en sus procesos productivos.

A través de la Agencia de Energía del Estado se Puebla se lanzó una convocatoria para que los interesados accedan a los apoyos “Incentivos Verdes 2026”, informó el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui.

Lo anterior, dijo, para fortalecer la competitividad del sector empresarial poblano mediante el otorgamiento de apoyos económicos para la adquisición de paneles solares, a fin de reducir costos de energía eléctrica y promover el uso de fuentes limpias y renovables.

Refirió que el programa ha registrado un crecimiento sostenido en la participación de empresas poblanas, las cuales lograron disminuir sus gastos operativos y fortalecer sus cadenas de valor, al tiempo que contribuyen al cuidado del medio ambiente.

Puntualizó que la convocatoria está abierta para empresas de los 217 municipios del estado, las cuales deben ver esta oportunidad para dar ese paso a la transición.

Proyectos estratégicos

Mencionó que están impulsando proyectos estratégicos en materia energética para generar bienestar, desarrollo económico y sostenibilidad.

Gabriel Chedraui comentó que las mipymes deben aprovechar la tecnología, ya que el costo de luz representa un gasto importante en su proceso productivo.

Recordó que en la entidad se tiene una radiación de 5.4 kilowatts por hora, superior a la media nacional que es de 5.2 kilowatts, por lo que eso resulta de mucho beneficio para la instalación de paneles solares.

“Puebla es uno de los principales estados consumidores de energéticos, ya que aquí se encuentran asentadas empresas de los ramos automotriz, autopartes, textil, químico, metalmecánico y siderúrgico”, puntualizó.

Destacó que las industrias en general buscan bajar el costo de la luz mediante la instalación de paneles solares, lo que abre una puerta para las pequeñas y medianas empresas que venden ese tipo de equipos.