Trump: EU está eximiendo ciertas sanciones relacionadas al petróleo para garantizar suministro

EU emitió una exención ‌temporal de 30 días ⁠para permitir la venta a la India ​del petróleo ‌ruso que actualmente se encuentra varado en el mar.

Donald Trump saluda a miembros de la comunidad venezolana durante su visita al restaurante venezolano El Arepazo, en Miami, Florida.Foto: Reuters

Reuters

El presidente Donald Trump dijo el lunes que Estados ⁠Unidos está eximiendo ciertas sanciones ⁠relacionadas con el petróleo como una forma de garantizar un suministro adecuado y precios más bajos.

En una rueda de prensa celebrada en su club de golf de Doral, Trump afirmó que los precios del petróleo no han subido tanto como él temía.

"Tenemos sanciones contra algunos países. Vamos a levantar esas sanciones hasta que se desbloquee el estrecho (de Ormuz)", dijo Trump.

No dio más detalles, pero ⁠Estados Unidos emitió ⁠la semana pasada ⁠una exención temporal de 30 días ⁠para permitir la venta a la India del petróleo ruso que actualmente se encuentra varado en el mar, con el fin de aliviar la presión sobre ⁠el mercado mundial.

